Copa do Nordeste Sport: dirigente aponta favoritos no Nordestão e fala de estreia do grupo principal Leão estreia na Copa do Nordeste nesta quarta-feira (22), diante do Ferroviário, fora de casa

No início da pré-temporada do Sport, a diretoria rubro-negra foi enfática ao dizer que, além do título estadual, a conquista da Copa do Nordeste é uma das metas para 2025. Em edição que vai contar com cinco equipes da Série A, o Leão estreia nesta quarta-feira (22), quando visita o Ferroviário, no Presidente Vargas, às 21h30.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, o vice de futebol rubro-negro Guilherme Falcão não escondeu que equipes como Fortaleza e Bahia - consolidadas no cenário nordestino e nacional nos últimos anos - estão um degrau acima do Sport no atual momento.

O dirigente aposta na força do trabalho que vem sendo desenvolvido na Ilha do Retiro para seguir acreditando que a taça do Nordestão pode retornar para o clube depois de 11 anos.

"Se você analisar a folha salarial, orçamento desses dois clubes, o tempo de Série A e tudo que envolve o mercado do futebol, de fato, no papel, eles são favoritos. Mas sabemos que futebol se decide dentro de campo”, falou.

“Aqui a gente confia muito na qualidade do elenco, no comprometimento, na capacidade do grupo, inclusive de superação. Entendemos que o Sport, mesmo com toda essa questão financeira, entra para ganhar. É um objetivo que entendemos ser factível. É um certame que o Sport tem condições de brigar e sonhar com o título, sim", seguiu o dirigente leonino.

Depois de realizar os três primeiros jogos do Campeonato Pernambucano com o time sub-20, o Sport vai atuar pela primeira vez com o grupo principal neste meio de semana, em Fortaleza. Momento que pede a paciência do torcedor, uma vez que o elenco dirigido pelo técnico Pepa ainda está prestes a completar um mês de pré-temporada.

"Por mais que a gente tenha definido dentro do planejamento iniciar os três primeiros jogos do Pernambucano com o sub-20, a gente reconhece e entende que o tempo de preparação é muito pequeno. Mas é o que é, não há novidades dentro dessas duas últimas décadas no calendário do futebol brasileiro", pontuou Guilherme.

"A gente sabe dos desafios, da questão da simetria de preparação física, técnica, necessidade de ritmo de jogo e tudo mais que envolve um futebol em alta performance. Tudo isso vamos enfrentar, mas tem uma curva de crescimento do time, a gente entende isso e está esperando que isso aconteça”.

Com um elenco ainda em formação, no duelo com o Ferroviário a tendência é que o torcedor do Sport veja caras novas atuando pela primeira vez com a camisa rubro-negra.

O zagueiro Antônio Carlos, o lateral-direito Matheus Alexandre e o centroavante Gonçalo Paciência, por exemplo, devem ser titulares. O lateral de 25 anos, porém, ainda aguarda o nome ser publicado no BID da CBF, até esta terça-feira (21), para ter condições de atuar.

“Esse é o primeiro jogo do time principal, de um elenco que está em formação. São desafios que a gente vivencia há bastante tempo. Tenho certeza que a expectativa é muito mais para conhecer alguns atletas novos que chegaram. A oscilação é normal e provável que aconteça", finalizou Guilherme Falcão.

