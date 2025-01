A- A+

SPORT Confiança, personalidade e coletivo: César Lucena analisa desempenho do Sport após empate com Retrô O Leão fez o terceiro jogo pelo Campeonato Pernambucano com a equipe sub-20

Após o empate do Sport diante do Retrô, que deixou o Rubro-Negro na quinta colocação com a rodada ainda em andamento, o técnico da equipe sub-20, César Lucena, analisou o desempenho dos atletas da Base do Leão e destacou pontos importantes no processo de evolução do time.

Experiência e evolução dos jovens atletas

O treinador ressaltou a importância de mesclar atletas experientes com jogadores mais jovens no elenco. Para ele, contar com jogadores já formados, que possuem a “malícia” do jogo, tem sido fundamental no processo de amadurecimento dos mais novos.

“Os meninos evoluem a cada dia dentro desse contexto. Muitas vezes, você está perdendo o jogo ou tomando gols, e eles estão conseguindo tirar esse peso das costas,” afirmou.

Personalidade em campo

O comandante também destacou a evolução da equipe em termos de confiança e personalidade. Segundo ele, com o passar do tempo, o grupo tem demonstrado mais coragem, algo essencial para enfrentar adversários em condições desfavoráveis, como foi enfrentar um time recheado de veteranos, como foi o Retrô.

“Com o tempo, vamos ganhando confiança, personalidade e coragem. O nível técnico do jogo de hoje foi bom, apesar de alguns erros na transição. A personalidade da equipe fez diferença,” avaliou.

Desafios de liderar a equipe principal

Ao ser questionado sobre a pressão de assumir o time principal, o treinador reconheceu a exigência da torcida rubro-negra, mas reforçou seu foco no trabalho e no objetivo do clube.

“O torcedor do Sport é muito exigente. Estou aqui para isso, me qualifiquei e sigo trabalhando. Tenho experiência como jogador e dentro do vestiário. Não acompanho redes sociais, críticas ou elogios. Nos fechamos para fazer o Sport atingir seus objetivos. Se ganhar, perder ou empatar, vão reclamar. Respeito, mas não ouço”, destacou.

Ele também frisou que todas as decisões tomadas são sempre com o intuito de beneficiar o Sport:

“Fazemos escolhas para que o Sport Clube do Recife vença”, disse, com vontade, o treinador.

Destaques individuais e a força do coletivo

César Lucena elogiou o desempenho de Marcelo Ajul e Zé Lucas, mas reforçou que o destaque individual só é possível quando o coletivo funciona bem.

“Marcelo já estava aqui, e, às vezes, a falta de instrução o levava a tomar decisões erradas, mas hoje está mais maduro. Já o Zé Lucas, com apenas 16 anos, tem muita capacidade”, comentou.

Ele também ressaltou a importância do chamado “jogo invisível” — ações sem a bola que muitas vezes passam despercebidas, mas são fundamentais para o desempenho da equipe.

“Costumamos valorizar o grupo como um todo. Muitas vezes só analisamos quem está com a bola no pé, mas o jogo invisível também é fundamental. Parabenizamos todos os atletas pelo esforço coletivo”, disse.

Primeiro tempo

O treinador também destacou a coragem da equipe em manter a proposta de jogo desde o início, mesmo diante de um adversário fisicamente mais forte.

“Tivemos a coragem de sair jogando e não abrimos mão disso. O Retrô é uma equipe fisicamente mais forte e ganhou muitos duelos no um contra um. No entanto, conseguimos explorar os espaços quando variamos o corredor”, comentou.

Segundo tempo

Na etapa final, o Sport enfrentou dificuldades após sofrer o gol, mas demonstrou poder de reação.

“Estávamos bem, o jogo estava truncado, e nossa marcação funcionava. O Retrô trocou os pontas, o que dificultou muito. Após tomarmos o gol, começamos a correr de forma desorganizada, mas conseguimos reagir e, em uma bola parada, chegamos ao empate. Não é fácil sair atrás no placar na Ilha do Retiro contra uma equipe que pode ser finalista. Fizemos um bom jogo,” concluiu.

O Sport agora segue focado na evolução da equipe, com o treinador confiante no caminho que vem sendo trilhado para alcançar os objetivos da temporada.

