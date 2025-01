Sport detalha operações milionárias por reforços: "estratégias criativas"

A- A+

Entre transações confirmadas e outras especuladas até o momento, os números investidos em reforços pelo Sport podem chegar em R$ 40 milhões neste início de temporada.

Com 60% dos direitos econômicos de Fabricio Domínguez adquiridos junto ao Racing/ARG e 70% de Matheus Alexandre em negociação com o Cuiabá, a diretoria rubro-negra terá que desembolsar aproximadamente R$ 13,5 milhões.

No caso do lateral-direito, o clube confirmou à Folha de Pernambuco, através do diretor Guilherme Falcão, que a contratação foi parcelada em três vezes, com pagamentos a serem feitos de formas semestrais. Serão três parcelas de R$ 3 milhões pagas em junho deste ano, além de junho e dezembro de 2026.

Durante a posse do cargo do executivo para o biênio 2025/26, o presidente Yuri Romão declarou, em entrevista à imprensa, que previa dificuldades financeiras para o ano.

No entanto, visando receitas futuras, deu o aval para que os investimentos pudessem ser feitos. O mandatário enfatiza que os compromissos devem ser honrados durante sua gestão.

"Eu falei ainda em dezembro (para o comitê gestor) que o que puderem negociar com um alargamento de parcelas, onde possamos também ver outras fontes de receita, fosse feito. O Sport é grande, atrai patrocínios, então isso foi feito com Matheus Alexandre e outros que estamos contratando", detalhou.

"Estamos dividindo nos dois anos da gestão. Eu não abro mão de quitar dentro da gestão. Isso não abro mão", completou.

Ainda durante a cerimônia da última quarta-feira, o mandatário rubro-negro confirmou que o clube está próximo de contratar o meia-atacante argentino Rodrigo Atencio, de 22 anos. Apesar de não divulgar valores, a imprensa hermana informa que o Leão vai desembolsar R$ 12 milhões por 80% do jogador.

Já nesta sexta-feira (17), o jornalista Venê Casagrande divulgou que o Botafogo aceitou uma proposta do Sport de 2,5 milhões de dólares (R$ 15 milhões), por 60% do atacante Carlos Alberto.

Apesar da informação não ser confirmada pelo Sport, a diretoria explica que tem buscado ser criativa para ter êxito nas negociações.

"Graças à credibilidade que conseguimos obter no mercado e a seriedade do projeto esportivo do clube, estamos conseguindo formatar estratégias criativas para geração de ativos para o clube", explicou Guilherme.

Ainda segundo o membro do comitê gestor, não está descartada a participação de investidores nas tratativas pelos futuros reforços.

"Estamos adotando dois modelos de operação. Ou diluição do pagamento ou investimentos via parceria. Ou seja, o investidor entre em conjunto com o Sport no risco visando lucro de uma revenda futura", detalhou.

Veja também