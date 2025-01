A- A+

Copa do Nordeste Copa do Nordeste: Sport e Náutico estreiam contra dupla cearense; veja tabela Equipes pernambucanas entram em campo na próxima quarta-feira (22)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta quinta-feira (16), a tabela detalhada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2025. Representando Pernambuco, o Náutico estreia em casa pelo Grupo B, enquanto o Sport terá que viajar ao Ceará na primeira rodada pelo Grupo A.

O torneio inicia na próxima terça-feira (21) e tem término previsto para a primeira semana de setembro. A dupla pernambucana entra em campo na quarta-feira (22).

O Timbu recebe o Ceará, às 21h30, nos Aflitos. No mesmo horário, o Leão visita o Ferroviário, no Presidente Vargas, em Fortaleza.

Apesar de divulgar a ordem dos confrontos da primeira fase, com término previsto para o dia 23 de março, a entidade que comanda o futebol nacional detalhou os duelos até a terceira rodada (confira no fim da matéria).

Saca esse bate-bola rapidinho com nosso novo camisa , Gonçalo Paciência. Já tem uma intimidade massa com o Brasil pic.twitter.com/6UO88ewQ2u — Sport Club do Recife (@sportrecife) January 16, 2025

As quartas de final será realizada no dia 04 de junho. Já a semifinal deve ocorrer no dia 08 de agosto. Em duelos de ida e volta, a decisão está agendada para os dias 03 e 07 de setembro.

Confira a tabela da Copa do Nordeste

1ª rodada

21 de janeiro

Fortaleza x Moto Club - 20h (Presidente Vargas, em Fortaleza)

CSA x Confiança - 21h30 (Rei Pelé, em Maceió)

22 de janeiro

América-RN x Juazeirense - 19h (Arena das Dunas, em Natal)

Ferroviário x Sport - 21h30 (Presidente Vargas, em Fortaleza)

CRB x Vitória - 21h30 (Rei Pelé, em Maceió)

Náutico x Ceará - 21h30 (Aflitos, em Recife)

23 de janeiro

Sousa x Altos - 19h (Marizão, em Sousa)

Bahia x Sampaio Corrêa (Fonte Nova, em Salvador)

2ª rodada

04 de fevereiro

Sampaio Corrêa x América-RN - 19h (Castelão, em São Luís)

Sport x Fortaleza - 21h30 (Ilha do Retiro, em Recife)

Vitória x Sousa - 21h30 (Barradão, em Salvador)

05 de fevereiro

Confiança x Náutico - 19h (Batistão, em Aracaju)

Juazeirense x Bahia - 19h (Adauto Moraes, em Juazeiro)

Moto Club x Ferroviário - 21h30 (Castelão, em São Luis)

Altos x CRB - 21h30 (Lindolfo Monteiro, em Teresina)

Ceará x CSA - 21h30 (Presidente Vargas, em Fortaleza)

3º rodada

11 de fevereiro

CRB x Moto Club - 19h (Rei Pelé, em Maceió)

Ceará x Sampaio Corrêa - 19h (Castelão, em Fortaleza)

Altos x Fortaleza - 21h30 (Lindolfo Monteiro, em Teresina)

Bahia x América-RN - 21h30 (Fonte Nova, em Salvador)

12 de fevereiro

Vitória x Ferroviário - 19h (Barradão, em Salvador)

Sousa x Sport - 19h (Marizão, em Sousa)

Náutico x Juazeirense - 21h30 (Aflitos, em Recife)

13 de fevereiro

CSA x Sampaio Corrêa - 19h (Rei Pelé, em Maceió)

4ª rodada

19 ou 26 de fevereiro

Ferroviário x Altos

Fortaleza x Vitória

CRB x Sousa

Sport x Moto Club

América-RN x Confiança

Bahia x Ceará

Sampaio Corrêa x Juazeirense

CSA x Náutico

5ª rodada

5 ou 12 de março

Fortaleza x Ferroviário

Vitória x Altos

Sport x CRB

Moto Club x Sousa

Ceará x América-RN

Confiança x Bahia

Sampaio Corrêa x Náutico

Juazeirense x CSA

6ª rodada

19 de março

CRB x Ferroviário

Altos x Moto Club

Sousa x Fortaleza

Vitória x Sport

Náutico x América-RN

Confiança x Sampaio Corrêa

CSA x Bahia

Ceará x Juazeirense

7ª rodada

23 de março

Ferroviário x Sousa

Sport x Altos

Fortaleza x CRB

Moto Club MA x Vitória

América-RN x CSA

Juazeirense x Confiança

Bahia x Náutico

Sampaio Corrêa x Ceará

