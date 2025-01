A- A+

Futebol Náutico e Sport conhecem adversários da primeira fase da Copa do Nordeste; confira sorteio Timbu e Leão serão os representantes pernambucanos no torneio; Retrô e Santa Cruz foram eliminados na etapa preliminar

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou nesta terça (14), na sede da entidade, no Rio de Janeiro, o sorteio dos grupos da Copa do Nordeste 2025. Representantes de Pernambuco na competição, Náutico e Sport ficaram em grupos separados. O Timbu está no Grupo B, ao lado de Ceará, Bahia, Sampaio Corrêa, CSA, Confiança, América-RN e Juazeirense. O Leão ficou no A, juntamente com Fortaleza, Vitória, CRB, Moto Club, Ferroviário, Altos e Sousa. Santa Cruz e Retrô foram eliminados na etapa preliminar para Treze e Moto Club, respectivamente.

Regulamento

A edição de 2025 do Nordestão começa no dia 22 de janeiro e terá uma diferença em relação aos anos anteriores. Agora, os clubes enfrentarão adversários de dentro do próprio grupo e não os da chave oposta. Essa etapa está prevista para terminar dia 26 de março.

De início, a Copa do Nordeste terá dois grupos de oito clubes cada, avançando os quatro melhores de cada chave para o mata-mata. Nas quartas de final e semifinais, as disputas serão em jogo único, com vantagem de mando para o time de melhor campanha. A fase eliminatória só começa a partir de 4 de junho.

O chaveamento será da seguinte forma: líder do Grupo A x quarto do Grupo B, segundo do A x terceiro do B, terceiro do A x segundo do B e quarto do A x líder do B. A final será em confrontos de ida e volta, nos dias 3 e 7 de setembro. O embate derradeiro será na casa da equipe de melhor campanha geral.



No pote 3, o Náutico embolsará R$ 2,08 milhões pela participação na etapa de grupos. No pote 1, o Sport receberá R$ 3,51 milhões. Quem avançar para as quartas levará aproximadamente R$ 550 mil. Na semifinal, R$ 770 mil. Na decisão, o campeão ganha R$ 2,19 milhões e o vice fica com R$ 1,42 milhão.

Histórico

O Náutico tenta mais uma vez encerrar o tabu de nunca ter vencido a Copa do Nordeste. O Timbu, aliás, nunca chegou a ser finalista, alcançando no máximo semifinais, como nos anos de 2001, 2002, 2019 e 2022. O Sport, por outro lado, é tricampeão do torneio (1994, 2000 e 2014) e tenta o tetra, igualando-se aos rivais regionais Bahia e Vitória.



Grupos da Copa do Nordeste



Grupo A: Sport, Fortaleza, Vitória, CRB, Moto Club-MA, Ferroviário-CE, Altos-PI e Sousa-PB



Grupo B: Náutico, Ceará, Bahia, Sampaio Corrêa, CSA, Confiança, América-RN e Juazeirense-BA

