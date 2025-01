A- A+

Copa do Nordeste Copa do Nordeste: sem clássicos na fase de grupos, veja regras e data do sorteio Neste ano, principal modificação feita pela CBF foi a forma de disputa da primeira fase

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deu detalhes, nesta quinta-feira (9), sobre o sorteio da fase de grupos da Copa do Nordeste 2025, que será realizado na próxima terça-feira (14), no Rio de Janeiro.

Neste ano, a principal modificação será a ausência de clássicos estaduais na primeira fase do torneio. Ou seja, Náutico e Sport só podem se enfrentar em caso de classificação ao mata-mata.

Diferente das edições anteriores, a entidade que comanda o futebol nacional alterou o sistema de disputa da fase de grupos. Antes, equipes do Grupo A enfrentavam os times do Grupo B. Agora, os representantes de cada grupo vão jogar entre si.

Uma possibilidade de ter clássico seria se os times fossem sorteados para o mesmo grupo. Entretanto, por determinação da CBF, os clubes melhores posicionados no Ranking Nacional de Clubes de 2024 (RNC) que sejam do mesmo estado devem ficar em grupos distintos.

Sorteio da Copa do Nordeste

No dia do sorteio, os 16 clubes da competição serão distribuídos em quatro potes diferentes, de acordo com o respectivo posicionamento no RNC. No pote 1, por exemplo, estarão Fortaleza, Bahia, Ceará e Sport. O Náutico, por sua vez, figura no pote 3, ao lado de Confiança, Ferroviário e Altos.

Como informado no início da matéria, a primeira fase da competição será composta por dois grupos, cada um com oito equipes. Avançam às quartas de final os quatro melhores de grupo.

De acordo com a CBF, "os dois clubes com melhor posicionamento no RNC 2024 dentro de cada Federação deverão ser alocados em grupos distintos (A e B)".

A exceção, no entanto, fica nos estados de Bahia e Ceará, uma vez que contam com três equipes no torneio. Assim, Juazeirense e Ferroviário podem ficar em qualquer um dos grupos.

Mata-mata

As duas fases serão realizadas em jogo único. A vantagem de mando fica com o time de melhor campanha. Nesta etapa da competição, equipes do Grupo A enfrentam os do Grupo B: 1ºA x 4ºB; 2ºA x 3ºB; 3ºA x 2ºB; e 4ºA x 1ºB.

Final

A final, por sua vez, será a única fase do torneio a ser disputado em jogos de ida e volta. O clube de melhor campanha faz o jogo decisivo em casa.

Potes do sorteio da Copa do Nordeste

Pote 1

Fortaleza

Bahia

Ceará

Sport

Pote 2

CRB

Vitória

CSA

Sampaio Corrêa

Pote 3

Náutico

Confiança

Ferroviário

Altos

Pote 4

América-RN

Juazeirense

Moto Club

Sousa-PB

Veja também

Futebol de base Santa Cruz segura empate contra o Tanabi e avança de fase na Copinha