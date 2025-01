A- A+

Tricolor Santa Cruz: goleiro Deivity fala em sentimento de luto após eliminação na Pré-Copa do Nordeste Tricolor foi eliminado no último sábado (04), em pleno Arruda, por 2x1 diante do Treze

O Santa Cruz vive um momento de lamber as feridas e se preparar para aquilo que virá pela frente. Pelo menos foi o que discursou o goleiro Deivity, nesta segunda-feira (06), antes do primeiro treino após a eliminação da Pré-Copa do Nordeste, quando foi derrotado pelo Treze pelo placar de 2x1, no Estádio do Arruda.

Para o atleta, mais frustrante que a derrota em campo e o prejuízo de planejamento econômico, foi não conseguir atender as expectativas da torcida coral, que se fez presente com mais de 20 mil pessoas. “O resultado não foi o esperado. A gente foi com o intuito de conseguir a vaga na Copa do Nordeste, mas nós jogadores deixamos a desejar na nossa primeira apresentação diante do nosso torcedor", iniciou.

“Foi uma energia surreal, acredito que não tenha um jogador que não tivesse se mobilizado com a festa que a torcida fez. Acredito que a maior frustração foi de não corresponder o apoio deles durante os 90 minutos", refletiu o camisa 1.

Mais de 24 horas após a queda na Pré-Copa do Nordeste, a ficha do elenco vai caindo, mas sem tirar o olho nas próximas partidas. “Algumas horas após, vivemos de fato um luto. O que podemos falar para o torcedor é que diante desse resultado, iremos juntar nossos cacos e buscaremos nos mobilizar pelos próximos objetivos durante o ano e correspondê-los da melhor forma".

Deivity não conseguiu evitar a derrota do Santa Cruz - Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Agora o foco do Santa Cruz fica voltado para a disputa do Campeonato Pernambucano. Neste sábado (11), o Tricolor visitará o Decisão, em Sertânia, pela estreia do Estadual. A partida acontecerá a partir das 16h.

