Santa Cruz: "Responsabilidade é minha", diz Itamar Schülle após eliminação para o Treze-PB

Com o sentimento de frustração, o técnico Itamar Schülle assumiu a responsabilidade pela eliminação do Santa Cruz diante do Treze-PB, pela primeira fase da Pré-Copa do Nordeste, neste sábado (4), no Arruda. O revés por 2x1 impediu a Cobra Coral de manter viva a esperança de chegar na fase de grupos da competição regional.

"Quando a gente vence, dou todos os méritos aos atletas, porque quem executam o que é trabalhado dentro de campo são eles. Quando perdemos, não vou chegar aqui e dizer o que um ou outro poderia ter feito. A responsabilidade é minha, porque eu treinei o time, fiz as mudanças", iniciou.

"No ano passado, quando conseguimos a vaga na Série D, o mérito foi dos atletas. No clube que eu estava (Retrô), também foi por mérito dos jogadores que conseguimos o acesso. Hoje, não vencemos, me coloco como responsável por isso", seguiu o treinador.

Apesar do tropeço, o técnico coral evitou adotar o discurso de terra arrasada pelo tropeço no primeiro compromisso da temporada. Schülle pediu resiliência para que o Tricolor siga em busca dos objetivos no Estadual e na Série D.

"O sentimento do torcedor é igual ao meu, não tenha dúvidas. Só eu sei o que estou sentindo. Agora, as coisas não podem ser definidas por um jogo. Hoje definiu a Pré-Copa do Nordeste, mas não a temporada. Ainda temos outras coisas e queremos alcançar o principal objetivo que é o acesso, temos o Pernambucano", pontuou.

"Na Série D queremos subir, mas é um processo longo, temos que ter a resiliência neste momento, passar por essa dor e buscar as melhoras necessárias para trabalhar no dia a dia", complementou Schülle.

Sem a Copa do Nordeste a disputar, o Santa Cruz agora volta suas atenções para o Campeonato Pernambucano. No próximo sábado (11), o Tricolor visita o Decisão, às 16h, pela estreia na competição.

