A- A+

TRICOLOR Santa perde para o Treze-PB e dá adeus ao sonho de disputar fase de grupos da Copa do NE Diante de mais de 20 mil torcedores, Cobra Coral decepcionou o torcedor no estádio do Arruda neste sábado (4)

O reencontro depois de nove meses entre o Santa Cruz e sua torcida não terminou como o desejado pelos tricolores. No primeiro e decisivo jogo da temporada, a Cobra Coral foi superada pelo Treze-PB, por 2x1, na tarde deste sábado (4), no Arruda, pela primeira fase da Pré-Copa do Nordeste, diante de 20.518 espectadores.

O resultado fez o time de Itamar Schülle dar adeus ao objetivo de chegar à fase de grupos do Nordestão e voltar as atenções única e exclusivamente para o Campeonato Pernambucano. No próximo sábado (11), o Tricolor visita o Decisão, às 16h, pela estreia do Estadual.

O jogo

O primeiro tempo no Arruda terminou com um mix de vaias e aplausos por parte da torcida coral, depois de um primeiro tempo irregular da equipe. Apesar de uma chegada ou outra, o Santa foi amplamente dominado pelo Treze nos 50 minutos jogados. Não à toa, o time paraibano foi para o intervalo com a vantagem construída.

Jogador mais perigoso dos visitantes, Wandson foi o responsável pela criação das melhores oportunidades do Galo. Primeiro, o camisa 7 rolou para Jeam chutar firme para defesa de Deivity. Em seguida, o próprio atacante, de esquerda, obrigou o goleiro coral a cair no canto para espalmar para escanteio. Aos 33 minutos, no entanto, não teve jeito. Daniel aproveitou vacilo de Michael Bennech, escapou pela direita e cruzou para a área. Wandson se antecipou à marcação e deu apenas um toque para abrir o placar.

O Santa Cruz, por sua vez, teve suas duas melhores chances apenas nos acréscimos. Aos 47, Balotelli apareceu como homem surpresa, após cruzamento de João Pedro, e finalizou para fora. Na sequência, na melhor jogada tricolor até então, Toty recebeu no fundo e tocou na medida para Douglas Skilo. Livre na marca da pequena área, o camisa 16 isolou por cima do gol.

Treze saiu na frente e terminou o primeiro tempo com a vaga encaminhada - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Segundo tempo com mudanças

Precisando de um gol para levar o duelo pelo menos para as penalidades, o Santa Cruz voltou do intervalo com três modificações. Entraram Rodrigues, Matheus Melo e Thiago para as saídas de Lucas Siqueira, Vini Moura e Skilo, respectivamente. Com as alterações, Balotelli foi deslocado para a cabeça de área.

Em meio às novidades, a postura tricolor também foi outra. Apesar de um início de etapa complementar pegado, não demorou para o Santa Cruz igualar o marcador. Depois de assustar a defesa paraibana em duas chegadas, a Cobra Coral explodiu o Arruda, aos dez. Thiaguinho recebeu passe na medida de João Pedro e tocou na saída de Igor Rayan para fazer 1x1.

Empurrado pela torcida, parecia questão de tempo para o Tricolor chegar ao gol da virada diante de um acuado Galo. Porém, na primeira investida efetiva adversária, os pernambucanos foram punidos. Guilherme Lucena cobrou falta na área, a bola foi desviada e caiu nos pés de Van. O lateral-direito chutou fraco, mas o suficiente para recolocar o Treze em vantagem.

Na base do abafa, o Santa tentava igualar o marcador em chute de Matheus Melo e em bolas alçadas na área. Sem sucesso, acabou acumulando mais um tropeço precoce perante sua torcida.

Santa Cruz foi eliminado para o Treze-PB para um público pagante de 20.518, no Arruda - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Ficha do jogo

Santa Cruz 1

Deivity; Toty, William Alves, Michel Bennech e Wagner Balotelli; Lucas Siqueira (Rodrigues), Jonathan Ribeiro (Zé Artur) e Vini Moura (Matheus Melo); Douglas Skilo (Thiaguinho), João Pedro (Túlio) e Gilvan. Técnico: Itamar Schülle.

Treze 2

Rayan; Van, Gomes, Renan e Arthurzinho (Matheus Maranguape); Lucas Alisson, Karl (Juninho) e Pedro R. (Jeffinho); Jeam, Wandson (Guilherme Lucena) e Daniel M. (Marcelo). Técnico: Renatinho Potiguar.

Local: Estádio do Arruda (Recife/PE)

Árbitro: Antonio Dib Moraes De Sousa (PI)

Assistentes: Marcio Iglesias Araujo Silva e Janystony Rabelo De Melo (ambos PI)

Gols: Wandson, aos 33’ do 1T e Van, aos 23’ do 2T (TRZ); Thiaguinho, aos 10’ do 2T (STA)

Cartões amarelos: Vini Moura, Douglas Skilo, Lucas Siqueira (STA); Karl, Igor Rayan, Marcelo (TRZ)

Público: 20.518 torcedores

Renda: R$ 860.980,00

Veja também

COPINHA Pé direito! Náutico estreia com vitória na Copinha; confira o resultado e próximo compromisso