COPINHA Pé direito! Náutico estreia com vitória na Copinha; confira o resultado e próximo compromisso O Alvirrubro bateu a equipe do Araguacema, do Tocantins, por 3x1

Na tarde deste sábado (4), o Náutico fez sua estreia na Copa São Paulo de Futebol Jr de 2025, a Copinha. Jogando na Ibrachina Arena, sede do Timbu na primeira fase do torneio, a equipe comandada pelo treinador Thiago Souza bateu o Araguacema, do Tocantins, pelo placar de 3x1.

Em um primeiro tempo de superioridade, os gols do Alvirrubro, que chegou a abrir uma vantagem de 2x0 em determinado momento, foram assinalados por Rodrigo Leal, aproveitando o rebote do goleiro, e Leandro Kauã, que driblou o arqueiro adversário e viu livre o caminho para o barbante.

Já na etapa complementar, o Araguacema descontou com um gol contra bizarro em trapalhada da defesa alvirrubra, deixando o jogo novamente mais apreensivo, visto que a vantagem voltava a ser de um gol somente, além do iminente risco de empate do time tocantinense.

Contudo, aos 70 minutos, duas oportunidades foram entregues nos pés de Tiago Massa, camisa 7 do Time da Rosa e Silva, que acabou disperdiçando na primeira, mas respirou aliviado pouquíssimos segundos depois, quando, no lance seguinte, o mesmo finalizou uma jogada bem trabalhada depois de receber bom passe de Leandro Kauã, e fez o 3x1.

Com o placar novamente nas mãos, o Náutico fez um restante de partida consceiente, respirando mais ao invés de transpirar, conseguindo segurar o resultado e, consequentemente, somar os primeiros três pontos na competição.

Na transmissão da partida, ao final do jogo, Leandro Kauã, camisa 9 do time pernambucano, foi escolhido como “ craque do jogo”. O atacante marcou o primeiro gol do time na Copinha e ainda contribuiu com um passe para outro tento.

Com a vitória, o Náutico assume a segunda posição do Grupo 30, com o mesmo número de pontos (3), gols marcados (3) e sofridos (1) do líder Ibrachina-SP, mas com um cartão amarelo a mais recebido com relação ao time paulista.

Ao final das três rodadas que compõem a fase de grupos, os dois primeiros colocados avançam ao mata-mata.

O próximo jogo do Timbu será contra o Monte Roraima, que foi derrotado na estreia, na próxima terça-feira (7), às 15h15 (horário de Brasília).

