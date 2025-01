A- A+

Futebol Náutico oficializa contratação de Auremir Prata da casa alvirrubro tem passagens por clubes como Vasco, Fortaleza, Sampaio Corrêa, Guarani, Ceará, Cuiabá, Goiás, CRB e Chapecoense, além de ter atuado no futebol da China

O Náutico oficializou nesta sexta (3) a contratação do volante Auremir. Formado nas categorias de base do Timbu, o jogador de 33 anos tem passagens por clubes como Vasco, Fortaleza, Sampaio Corrêa, Guarani, Ceará, Cuiabá, Goiás, CRB e Chapecoense, além de ter atuado no futebol da China.

Pelo Náutico, Auremir atuou entre os anos de 2010 e 2013, com 70 jogos disputados e um gol marcado. O Timbu ainda deve anunciar mais um jogador antes da estreia oficial na temporada 2025, no dia 11 de janeiro, contra o Petrolina, nos Aflitos, pelo Campeonato Pernambucano.

Veja também

Futebol Startup de Petrolina e Canal GOAT fecham parceria para cobertura do Campeonato Pernambucano em 2025