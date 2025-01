A- A+

Copinha Santa Cruz estreia com goleada na Copa São Paulo diante do Força e Luz-RN Tricolor venceu pelo placar de 5x0, nesta sexta-feira (03), em Tanabi

O Santa Cruz começou com o pé direito na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. Jogando contra o Força e Luz-RN, o Tricolor goleou por 5x0 na partida válida pelo Grupo 3, disputada na cidade de Tanabi.

A goleada começou cedo: Diego Dutra abriu o placar aos oito minutos, aproveitando falha do goleiro adversário. Ainda no primeiro tempo, Lucas Fabiel ampliou em uma belíssima cobrança de falta de longe.

No segundo tempo, Vinícius Hora recebeu passe de Quadrado e finalizou com categoria para marcar o terceiro gol da Cobra Coral. Já nos minutos finais, JP apareceu duas vezes, decretando o placar final.

Estreando com o pé direito!



A #BaseCoral fez bonito na estreia da Copinha! Hoje, nossos meninos venceram o Força e Luz/RN por 5x0 com uma atuação de respeito.



Os gols da vitória foram marcados por Diego Dutra, Lucas Fabiel, Vinícius Hora e dois de João Pedro.



Que venha… pic.twitter.com/sVNaCHKjl3 — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) January 3, 2025

Com o resultado, o Santa Cruz assumiu a vice-liderança do grupo, atrás do Operário-PR, que venceu o Tanabi por 6x0 em uma partida realizada mais cedo. O critério de saldo de gols mantém o time paranaense na ponta.

Na próxima rodada, o Tricolor enfrenta o Operário-PR na segunda-feira (06), às 15h. Uma vitória pode garantir a classificação antecipada para a próxima fase.

