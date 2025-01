Santa Cruz x Treze-PB: Tricolor tem larga vantagem contra paraibanos; confira o retrospecto

A- A+

Após nove meses longe dos gramados, o Santa Cruz retornará a campo neste sábado (4), às 16h, para enfrentar o Treze-PB no Arruda.

O confronto, válido pela fase preliminar da Copa do Nordeste, é o primeiro passo da Cobra Coral em busca da classificação para a competição regional. E, para isso, o Tricolor conta com um retrospecto favorável diante do Galo da Borborema.

O duelo mais recente ocorreu na Série C de 2020, com vitória do Santa Cruz por 1x0 fora de casa. No mesmo ano, no primeiro turno, o Tricolor também venceu no Arruda, por 3x2. Já a última derrota para os paraibanos foi registrada em 2019, também pela Série C, quando o Treze venceu por 2x0 em Campina Grande.



Quando o assunto é a Copa do Nordeste, a vantagem do Santa Cruz se torna ainda mais expressiva. Em sete confrontos pela competição, o Tricolor venceu cinco, empatou um e perdeu apenas uma vez, em janeiro de 2000.

O mando de campo também é um aliado para o clube pernambucano. Em 15 jogos realizados no Recife, o Santa Cruz venceu dez, empatou quatro e sofreu apenas uma derrota para o Treze.



Para o duelo de amanhã, o estádio Arruda também pode ser um forte aliado para a Cobra Coral. Até as 12h desta sexta-feira (3), o clube anunciou a venda de 7 mil ingressos. A torcida tricolor pode garantir o bilhete para a partida clicando aqui.

Confira os últimos cinco confrontos entre Santa Cruz e Treze-PB:

17/10/2020 - Treze 0x1 Santa Cruz (Série C)

18/08/2020 - Santa Cruz 3x2 Treze (Série C)

27/06/2019 - Treze 2x0 Santa Cruz (Série C)

29/04/2019 - Santa Cruz 2x2 Treze (Série C)

22/03/2018 - Treze 0x0 Santa Cruz (Copa do Nordeste)

