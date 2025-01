Retrô é derrotado pelo Comercial-SP na estreia da Copinha 2025

A- A+

Na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025, o Retrô foi derrotado por 1x0 pelo Comercial-SP nesta sexta-feira (3), no Bela Vista, em Cravinhos, interior paulista.

Os paulistas tiveram as melhores chances da partida e marcaram o único tento ainda no primeiro tempo, com Kauan Otávio.

FIM DE JOGO



O Retrô estreia com derrota na Copa São Paulo. Voltamos a campo no próximo dia seis contra a equipe do Vitória-BA.#AvanteRetro #DNARetro #Copinha2025 pic.twitter.com/LJafaUO3Zj — Retrô FC Brasil (@Retrofcbrasil) January 3, 2025

Com o resultado, a Fênix de Camaragibe começa atrás na disputa por uma vaga na próxima fase da competição. A equipe pernambucana está no Grupo 8 ao lado do Comercial-SP, Vitória-BA e São José-RS.

Na próxima rodada, que acontece segunda-feira (6), o Retrô irá enfrentar o Vitória-BA, às 13h, novamente em Cravinhos.

