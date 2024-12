Retrô aposta em elenco experiente para a temporada de 2025

A- A+

O Retrô deu um passo adiante em seu arrojado projeto com o título da Série D. Em 2025, diante de uma temporada que terá Pernambucano, Copa do Nordeste e a estreia na Série C, a Fênix de Camaragibe enxerga em um elenco experiente o caminho seguro para continuar encontrando seus objetivos.

Apesar do sucesso em 2024, o Retrô escolheu o caminho de uma reformulação no elenco. As mudanças começaram desde o comando técnico, com a volta de Itamar Schülle ao Santa Cruz, a Fênix repatriou Dico Wooley.

Nas peças em campo, o Retrô anunciou até o momento 16 contratações. O clube apostou em atletas mais experientes, como é o caso do volante Fabinho, ex-Sport, de 38 anos.

Ele não será o único que irá agregar em experiência. O elenco já conta com Fernandinho, de 39 anos, e, recentemente, foram divulgadas as renovações com Jonas e Rômulo, de 33 e 34 anos, respectivamente.

Os volantes chegaram ao clube em 2023 e juntos somam mais de 70 jogos pela Fênix. Pelo lado de Jonas, o atleta comemorou a possibilidade de fazer uma preparação completa. "Chego forte para 2025. Que seja uma temporada abençoada e com novos títulos. Dessa vez começo a temporada desde o início, que é muito importante para um atleta, diferente de 2024, onde perdi a pré-temporada após 3 meses de lesão", refletiu Jonas.

Por sua vez, Rômulo revelou metas ousadas de Fênix. "Muito feliz em renovar por mais uma temporada, esse ano alcançamos o principal objetivo que era o acesso. E agora para 2025 temos novas metas, como o título do Pernambucano, classificar para a fase de grupos da Copa do Nordeste e no segundo semestre buscar mais um acesso, desta vez à Série B", disse.

Ídolos



Também com contratos assinados, Mascote e Radsley chegaram ao clube em 2022 e vão para a quarta temporada no clube pernambucano. Mascote é o maior artilheiro da Fênix com 24 gols. Já Radsley, é o jogador que mais vestiu a camisa do clube com 98 partidas no total.

Estreia

O primeiro jogo do Retrô na temporada de 2025 já está próximo. Neste sábado (04), na Arena de Pernambuco, o time azulino recebe o Moto Clube-MA, às 19h30. A eliminatória é de jogo único. Persistindo o empate, a vaga à segunda fase da Pré-Copa do Nordeste será definida nos pênaltis.

