Futebol Copinha 2025: Santa Cruz perde e Retrô empata nos jogos da segunda rodada da fase de grupos Tricolor foi derrotado por 2x1 para o Operário-PR, enquanto a Fênix ficou no 1x1 com o Vitória

Nada de vitória para os pernambucanos nos jogos desta segunda (6) da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. Em Cravinhos, pelo Grupo 8, Retrô e Vitória empataram em 1x1. Pelo Grupo 3, o Santa Cruz perdeu por 2x1 para o Operário-PR, em Tanabi.

O confronto entre os times que estrearam com goleada na Copinha foi equilibrado, com boas chances em ambos os lados. Dudu foi quem chegou mais perto no lado do Operário, mas parou na ótima defesa de João Pedro. No lado coral, Vinícius Hora foi quem obrigou o goleiro Guilherme a evitar o gol.

Em um jogo de grandes chances, o placar não ficou parado por muito tempo. Aos 27, Vinícius Hora cabeceou colocado para fazer 1x0. O troco veio também pelo alto, com Ryan testando firme para levar o empate até o intervalo. Na etapa final, porém, o Santa não suportou a pressão. Aos 43, Luiz acertou o ângulo de João Pedro e garantiu o triunfo do Fantasma.

Vice-líder, com três pontos, o Santa pega o Tanabi, quinta (9), na cidade de mesmo nome, na rodada final da primeira fase.

No jogo entre baianos e pernambucanos, o Vitória foi melhor na primeira etapa, mas parou nas boas defesas de David Lucas. O Retrô, que estreou com derrota, ia se segurando para se manter vivo na Copinha.

No segundo tempo, um gol para cada lado. O Retrô abriu o placar com o zagueiro João Vitor, filho de Rivaldo. O empate do Vitória veio com Pedro. O compromisso final da Fênix, lanterna da chave, será diante do São José-RS, na quinta (9).

