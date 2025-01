A- A+

COPA DO NORDESTE Nos pênaltis, Retrô é eliminado da Copa do Nordeste para o Moto Club-MA ainda na fase preliminar Darley defendeu três cobranças, mas o time pernambucano acabou eliminado do Nordestão

Na noite deste sábado (4), jogando na Arena de Pernambuco, o Retrô até fez um bom primeiro tempo, saiu na frente, mas acabou cedendo o empate na segunda etapa e eliminado para o Moto Club nos pênaltis.

Assim, Pernambuco vai para a Copa do Nordeste de 2025 com apenas dois representantes (Náutico e Sport), visto que Santa Cruz e Retrô, que seriam as demais forças do estado na atual edição da competição, foram eliminados já na primeira fase da seletiva do Regional.

O jogo

O Retrô começou a partida mostrando sua força jogando em casa e dominou o Moto Club nos primeiros minutos da partida. A equipe de Camaragibe pressionou intensamente e criou diversas chances claras de gol. Do outro lado, o goleiro Allan Thiago, do time maranhense, se destacou com boas defesas, evitando o pior ainda na primeira etapa.

Chegando, mas sem conseguir ser efetivo, a equipe comandada por Dico Woolley apostou em chutes de fora da área e contou com uma noite inspirada do meia Diego Guerra e do lateral-direito Gedeílson. Foi justamente pelo lado direito que o Retrô abriu o placar. Gedeílson fez um cruzamento preciso para a área, e Mascote, sempre ele, se lançou na bola em uma espécie de vôleio e balançou as redes.

Com um desempenho consistente, o Retrô encaminhava uma vitória tranquila diante de sua torcida, e assim foi para o vestiário - com a vantagem no placar por 1x0 e jogando melhor futebol que o concorrente pela vaga.



Empate dos visitantes, drama e penalidades

Já na etapa complementar, o Papão foi para cima atrás do único caminho possível: ao menos empatar a partida para não ser eliminado. Foi o que fez.

Logo cedo, aos 12 minutos, Danilo Pires, que entrou após o intervalo, arriscou um lindo chute pela esquerda e a bola, com curva, surpreendeu o goleiro Darley. Naquele momento, era a segunda tentativa de média distância do camisa 15 que, dessa vez, movimentou o marcador. 1x1.

A Fênix tentou responder de forma imediata com as entradas do volante Fabinho e do meia Ericson, mas só veio a ter uma clara oportunidade de gol aos 30 minutos da etapa complementar com o prórprio Ericson, que de cabeça mandou a bola próximo a trave do goleiro Allan Thiago.

Outra oportunidade apareceu já nos acréscimos, quando o atacante de beirada Fernandinho chutou em cima da defesa rubro-negra.



Pênaltis

Com o empate por 1x1 no tempo normal, Retrô e Moto Club decidiram a classificação nos pênaltis. O Retrô começou cobrando e obteve acertos (5) com Mascote, Samuel Granada, Richard Franco, Ericson e Rayan Ribeiro. O Moto Club contou com as cobranças convertidas (6) de Wesley, Danilo Pires, Lucas Lopeu, Warllem, Vítor Carvalho e, por último, do goleiro Allan Pedro.



Gedeílson, lateral que deu assitência para o gol do Retrô no tempo regulamentar, teve a chance de carimbar a vaga da Fênix, contudo chutou para fora. Em seguida, o Moto Club empatou tudo, levou a disputa para as cobranças alternadas e conquistou a classificação.

Pelo time pernambucano, Darley pegou três pênaltis (cobrados por Matheus Silva, Gusatavo Rodrigues e Luís Gustavo); já do lado maranhense, Allan Thiago defendeu as penalidades do renomado atacante Fernandinho e do lateral Luiz Henrique, além de converter a penalidade decisiva cobrada por ele mesmo nas alternadas.

Ficha do jogo

Retrô 1 (5)

Darley; Gedeílson, Claudinho, Rayan Ribeiro e Gustavo Salomão (Luiz Henrique); Jonas (Richard Franco), Diego Guerra (Fabinho) e Radsley (Samuel Granada); Fernandinho, Mascote e Maycon Douglas (Ericson). Técnico: Dico Woolley.



Moto Club 1 (6)

Allan Thiago; Yan Cristian (Warllem), Maurício Pinto e Gustavo Rodrigues; Felipe Dias, Lucas Gomes (Danilo Pires), Pedro Dias (Matheus Silva) e Luís Gustavo; Danilinho (Wesley) e Lucas Lopeu. Técnico: Zé Augusto.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Árbitro: José Magno Teixeira do Nascimento (RN)

Assistentes: Luis Carlos de França Costa e Reinaldo de Souza Moura (ambos RN)

Gols: Mascote, aos 28’ do 1T (RET); Danilo Pires, aos 12’ do 2T (MOT)

Cartões amarelos: Jonas (RET); Yan Couto (MOT)



