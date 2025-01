A- A+

Tricolor Santa Cruz: visando restante da temporada, Itamar Schülle cobra mais contratações Treinador listou as posições mais carentes do elenco coral

A derrota por 2x1 e a consequente eliminação do Santa Cruz, no último sábado (04), para o Treze, na primeira fase da Pré-Copa do Nordeste, poderá deixar marcas neste elenco até o encerramento da temporada. Isso porque, a competição era vista como uma das ‘soluções’ financeiras para 2025. Itamar Schülle, treinador coral, revelou que não sabe como o clube vai encontrar novas peças com um orçamento ainda mais limitado.

Pelo retrospecto recente, e se tivesse avançado à fase principal da Lampions, o Santa Cruz estaria inserido dentro dos grupos de cota 3 ou 4, entre aqueles que recebem quantias menores. Para levar como exemplo, na edição passada, os valores arredondados permaneceram em R$ 1,9 milhão e R$ 1,2 milhão, respectivamente.

Ainda assim, essas conquistas eram vistas como a válvula de escape, no curto prazo, para o gerenciamento financeiro da equipe tricolor. Itamar lamentou o fato na coletiva após a derrota para o Treze. “Sabemos que o Santa Cruz precisa (de contratações). Sabíamos que precisávamos da classificação para o clube ter receita para poder ir ao mercado contratar. Ficamos tristes, mas temos que buscar de alguma forma algumas peças que são necessárias”.

Ainda que seja apenas o início da temporada, o Santa Cruz já pôde sentir o gostinho amargo que é perder atletas por lesões: como foram os casos de Genílson (tendão de Aquiles); Pedro Henrique (lesão de menisco); Lucas Bessa e Everton Sena (lesões musculares); e Ítalo Melo, que ainda se recupera de cirurgia no tendão de Aquiles.

Apesar do apoio de mais de 20 mil torcedores, Santa Cruz foi eliminado na Pré-Copa do Nordeste - Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Já projetando o início do Campeonato Pernambucano, que precisa novamente ao menos garantir um calendário para 2026, e a Série D, principal competição do ano, o treinador define que será necessário mais opções de qualidade, ainda que não saiba como.

“Da forma que vai ser eu não sei, mas creio que todos de mãos dadas vamos conseguir isso, para ter uma equipe com mais opções de qualidade para buscar os objetivos. Temos que ter um elenco maior, jogadores mais preparados para as competições que vão ocorrer”, disse.

Lacunas

Após o duelo contra o Treze, Itamar já conseguiu estabelecer algumas lacunas que o Santa Cruz possui.

“Temos os dois zagueiros que jogaram (William Alves e Michel Bennech) e o Ruan Robert. Temos o Matheus Vinícius que é um lateral e um terceiro zagueiro, precisamos reforçar o setor defensivo, ter mais um lateral-esquerdo com mais características. Precisamos ter um primeiro volante, não temos. Necessitamos de um meia, que está vindo já (Rafinha). Precisamos de uma referência, um nove artilheiro”, detalhou.

Sobre atletas do setor ofensivo, o Santa pode estar perto de anunciar mais um jogador. Passando por um período de avaliação, o atacante Everton Felipe, ex-Petrolina, já se encontra no Arruda e acompanhou a última partida das tribunas do estádio.

Próximo jogo

Passada a decepção na Pré-Copa do Nordeste, o Tricolor precisa virar o foco agora para o Campeonato Pernambucano. O time inicia a preparação para o duelo contra o Decisão, no Estádio Odilon Ferreira, em Sertânia, no Sertão do Estado. O jogo está marcado para este sábado (11), a partir das 16h.



