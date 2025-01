A- A+

Futebol Náutico celebra fim de pré-temporada sem lesões Foco do Timbu está agora na preparação para a estreia no Campeonato Pernambucano, sábado (11), às 16h30, nos Aflitos, contra o Petrolina

O Náutico está na semana de encerramento do período de pré-temporada antes da estreia do Campeonato Pernambucano, sábado (11), contra o Petrolina, nos Aflitos. Em entrevista ao site oficial do clube, o Bruno Simões, Coordenador Científico do Núcleo de Saúde e Performance do Náutico celebrou o período de trabalho sem lesões de atletas.

"Ao todo, desde o dia 20 de novembro, realizamos 45 sessões de treinos com os nossos 29 atletas, e não tivemos nenhuma intercorrência de ordem de lesão", afirmou Simões, que coordena o setor que abraça os Departamentos de Nutrição, Fisioterapia, Preparação Física, Fisiologia, Psicologia, Podologia e Massagem.

Outro ponto destacado por Simões foi a evolução dos jogadores ao longo da pré-temporada, após dois jogos-treino e um amistoso realizado.

“Reavaliamos os atletas hoje e todos eles tiveram ganho de força e potência. O grupo evoluiu muito.O mais difícil do esporte coletivo é individualizar carga de alto rendimento. E isso só pode ser feito quando temos uma estrutura de insumos e de profissionais. Nesta pré-temporada aqui no Náutico, nós conseguimos trabalhar com grupos divididos, para individualizar e dosar as cargas de treinos, tudo alinhado com o trabalho do treinador Marquinhos Santos. A comissão técnica entendeu bem para que o trabalho físico fosse bem realizado”, apontou.

Veja também

