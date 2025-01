A- A+

Futebol Náutico vence Monte Roraima e se classifica antecipadamente para a segunda fase da Copinha Timbu ganhou por 2x1 e agora decidirá na próxima rodada, contra o Ibrachina, se terminará como líder ou vice-líder do Grupo 30

O primeiro objetivo do Náutico na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025 foi alcançado. Nesta terça (7), o Timbu venceu o Monte Roraima por 2x1, na Ibrachina Arena, pela segunda rodada do Grupo 30. Com o resultado, os pernambucanos estão classificados antecipadamente para a segunda fase da competição de base.





O jogo

O Náutico já entrou em campo sabendo que o Ibrachina, que começou a rodada dividindo a liderança com os pernambucanos, goleou o Araguacema-TO por 7x1, também na Ibrachina Arena. Com isso, bastava ao Timbu ganhar do Monte Roraima para avançar antecipadamente para a segunda fase.

Com domínio na primeira etapa, o Náutico abriu o placar logo aos 10 minutos, em chute de fora da área de Halan. O camisa 8, inclusive, era o melhor da partida, comandando o meio-campo alvirrubro. Por pouco não participou também do segundo gol. Foi dele a finalização de longe que desviou em Rodrigo Legal e entrou, mas a arbitragem marcou toque de mão do atacante alvirrubro e invalidou o lance.

Mesmo permanecendo melhor na segunda etapa, faltava ao Náutico o segundo gol para ampliar a vantagem momentânea e ficar mais próximo da vitória (e da classificação). Aos 28, veio o castigo. Após falta cobrada, a bola passou por toda a marcação e chegou aos pés de Enzo, do Monte Roraima, que teve o trabalho apenas de completar para o gol e empatar o confronto

O gol sofrido, que tinha o poder de transformar um jogo controlado em tenso, custando uma possível classificação antecipada, não teve um efeito tão negativo para os alvirrubros. Isso porque aos 39, o Náutico voltou a ficar à frente do placar. Matheus Cirne fez grande jogada pela direita e bateu forte, Luís espalmou, mas, no rebote, Caio Soares estava bem posicionado para fazer 2x1, decretando o triunfo alvirrubro.

Compromissos

O próximo jogo do Náutico, valendo a liderança da chave, será sexta (10), contra o Ibrachina, na Ibrachina Arena, às 15h15. As equipes estão empatadas no topo, com seis pontos, mas os paulistas lideram pelo saldo de gols (8x3). Monte Roraima e Araguacema estão eliminadas e apenas cumprem tabela.

Quem também pode se classificar antecipadamente na Copinha é outro pernambucano, o Sport. Vice-líder do Grupo 20, o Leão enfrenta nesta quarta (8) o Boavista-RJ, às 13h, em Embu das Artes. Se os pernambucanos vencerem e o Cascavel não derrotar o Referência-SP, no outro jogo da rodada, os rubro-negros estarão classificados para a segunda fase.

Retrô, no Grupo 8, e Santa Cruz, no Grupo 3, ainda não estão classificados, mas possuem chances também de avançar ao mata-mata. A Fênix encara o São José-RS, em Cravinhos. O Tricolor visita o Tanabi, na cidade de mesmo nome.

Veja também

Futebol Espanhol Vini Jr pega dois jogos de suspensão por expulsão contra o Valencia