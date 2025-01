Náutico prorroga por um mês prazo de exclusividade na negociação da SAF

A- A+

O Náutico decidiu prorrogar por mais um mês o período de exclusividade na negociação da Sociedade Anônima de Futebol (SAF), após assinar no início de dezembro uma proposta não vinculante junto a um grupo de investidores que deseja adquirir 90% das ações do Timbu. Os pernambucanos não poderão aumentar o período por mais 30 dias e agora terão até o dia 4 de fevereiro para definir se vão dar andamento à oferta.

Proposta

O modelo apresentado envolve investimentos no futebol alvirrubro ao longo de pelo menos 10 anos, resolução do passivo do clube, melhorias no CT Wilson Campos, reforma do estádio dos Aflitos, modernização da sede social e outros investimentos favoráveis ao Timbu. Importante ressaltar que não haverá venda de patrimônio alvirrubro.

Em caso de assinatura da proposta vinculante, a venda da SAF do Náutico terá que ser votada no Conselho Deliberativo do clube para, posteriormente, ir para a Assembleia Geral de Sócios. O grupo interessado em adquirir 90% da instituição, chamado de "Consórcio Timbu", tem participação de empresários e ex-jogadores do clube.



Exemplos

Caso o negócio seja efetuado, passando por aprovação do Conselho Deliberativo e dos sócios, o Timbu será o quarto clube da Série C 2025 a adotar o novo modelo de gestão. O Figueirense virou clube-empresa em 2017, com um contrato com a holding de investimentos Elephant. A parceria, que duraria 20 anos, terminou em dois, com os catarinenses chegando a ficar sem divisão. No ano passado, o Figueira oficializou a venda de 90% das ações, virando, enfim, uma SAF, por cerca de R$ 120 milhões.

O Londrina aprovou a SAF em janeiro do ano passado, com a venda de 90% da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do clube para a Squadra Sports, liderada por Guilherme Belintani, ex-presidente do Bahia. Em 2024,, o clube chegou ao quadrangular final da Série C, mas não conseguiu o acesso.

O caso de maior sucesso recente na Série C em termos de SAF é o do Maringá-PR. Fundado em 2010, o clube virou Sociedade Anônima de Futebol em 2022. Desde então, chegou em duas finais do Campeonato Paranaense, além de subir para a terceira divisão ano passado, ao lado de Retrô, Anápolis-GO e Itabaiana.

Assim como o Náutico, o Botafogo-PB também pode em breve confirmar a mudança do modelo de gestão para a SAF. O clube aguarda a convocação da Assembleia Geral de Sócios e uma aprovação do grupo para oficializar a negociação. O Retrô, outro representante pernambucano na Série C, embora já seja um clube-empresa, ainda não é tecnicamente uma SAF - alteração que o presidente da Fênix, Laércio Guerra, pretende realizar em breve.

O Ituano, que também está na Série C, esteve perto de virar SAF em 2024. A votação aconteceria em outubro, mas a Assembleia Geral de Sócios não reuniu o quórum necessário para definir a mudança, precisando de mais tempo para analisar a proposta. Quanto ao São Bernardo, diferente do que muitos atribuem, o clube paulista é uma Sociedade Limitada (Ltda), mas também está em negociação para virar SAF.

