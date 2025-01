A- A+

Futebol Náutico oficializa contratação do goleiro Douglas Borges Atleta chega para disputar posição com Wellerson na temporada 2025

O Náutico oficializou nesta segunda (6) a contratação do goleiro Douglas Borges. O jogador de 34 anos já tinha assinado um pré-contrato com o clube e estava esperando o término do vínculo com o Guarani, clube em que estava atuando em 2024, para se transferir para o Timbu.

Douglas Borges é o segundo goleiro confirmado pelo Náutico para a próxima temporada. O time pernambucano acertou também com Wellerson, vice-campeão da Série D do Campeonato Brasileiro com o Anápolis-GO.

No clube campineiro desde 2023, Douglas Borges defendeu a camisa alviverde em 14 jogos. Ele tem passagens também por Botafogo-RJ, CRB, Volta Redonda-RJ, Remo, Ceará, Monte Azul, Tupi-MG, Guarani-MG, e Cruzeiro, onde foi revelado.

