Copinha 2025: veja onde assistir Náutico x Monte Roraima

O Náutico pode garantir antecipadamente sua classificação à próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta terça (7), o Timbu encara o Monte Roraima-RR, às 15h15 na Ibrachina Arena, pela segunda rodada do Grupo 30. Os pernambucanos lideram a chave com três pontos, ao lado do Ibrachina.

Para garantir vaga na segunda fase, o Náutico tem de vencer e torcer por um empate ou para o Ibrachina derrotar o Araguacema-TO, que jogam mais cedo, às 13h, no mesmo local. Caso isso aconteça, ambos chegarão classificados, disputando na rodada final a liderança do Grupo 30. Se o time do Tocantins ganhar, a disputa seguirá em aberto.

Na estreia, o Náutico venceu o Araguacema por 3x. Rodrigo Leal, Leandro Kauã e Tiago Massa marcaram para os alvirrubros. Já o Monte Roraima foi derrotado pelo mesmo placar para o Ibrachina.

Onde assistir?

O jogo entre Náutico e Monte Roraima será transmitido no canal do You Tube “Paulistão”.

