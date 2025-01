A- A+

Futebol Copinha: Náutico estreia neste sábado (4), contra o Araguacema-TO; saiba onde assistir Timbu ainda terá pela frente embates diante do Ibrachina-SP e Monte Roraima na primeira fase do torneio

O Náutico estreia neste sábado (3) na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Às 15h15, na Ibrachina Arena, os pernambucanos enfrentam o Araguacema-TO pela primeira rodada do Grupo 30. Mais cedo, o confronto envolver os outros dois integrantes da chave: Ibrachina x Monte Roraima, no mesmo estádio.

O confronto terá transmissão ao vivo no canal “Paulistão” no You Tube. O adversário do Náutico participará pela primeira vez da Copinha e foi vice-campeão do Tocantinense sub-20 no ano passado.

Em 2017, o Náutico obteve a melhor campanha de sua história na Copinha. Ficou em primeiro no Grupo A, que tinha Mirassol-SP, Vila Nova-GO e Tanabi-SP. Depois, eliminou o Votuporanguense-SP na segunda fase. Na terceira, reencontrou o Mirassol e foi eliminado nos pênaltis.

