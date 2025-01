Veja o histórico do Náutico na Copa São Paulo de Futebol Júnior

A- A+

A Copa São Paulo de Futebol Júnior começou nesta quinta (2), mas a estreia do Náutico na competição será a partir do sábado (4). O Timbu está no Grupo 30, ao lado Ibrachina-SP, Monte Roraima e Araguacema-TO - clube com quem duela na primeira rodada. Essa será a 17ª participação dos pernambucanos no torneio. Mas como é o histórico dos alvirrubros na maior competição de base do Brasil?

A Copinha foi criada em 1969 e, a partir do ano seguinte, passou a receber clubes de todo o Brasil. O Náutico, porém, só estreou no torneio em 1990. No Grupo A, os pernambucanos terminaram na lanterna, atrás de Grêmio, Juventus-SP, Santo André-SP, Dom Bosco-MT e Tiradentes-DF.

A segunda participação só ocorreu em 1999, com o Náutico também não avançando de fase ao ficar em terceiro lugar no Grupo L, que tinha Goiás, Lençoense-SP e Taveirópolis-MS.

No início dos anos 2000, o Náutico passou a ter uma participação mais frequente, mas sem conseguir passar da fase de grupos. A primeira vez só ocorreu em 2013. Os alvirrubros chegaram até a segunda etapa, caindo para o Santos.

Em 2017, o Náutico obteve a melhor campanha da história. Ficou em primeiro no Grupo A, que tinha Mirassol-SP, Vila Nova-GO e Tanabi-SP. Depois, eliminou o Votuporanguense-SP na segunda fase. Na terceira, reencontrou o Mirassol e foi eliminado nos pênaltis. Três anos depois, o Timbu voltou ao mata-mata, mas caiu logo de cara para o Vasco. Assim como em 2022 e 2024, quando foi desclassificado perante o Flamengo na mesma etapa em ambos os anos.

