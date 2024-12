A- A+

Pré-temporada Náutico empata jogo-treino contra o Campinense nos Aflitos Esta foi a última partida do Timbu até a estreia no Campeonato Pernambucano, no dia 11 de janeiro

O Náutico ficou apenas no empate sem gols diante do Campinense, neste domingo (29), em jogo-treino disputado no estádio dos Aflitos.

A partida foi a última até a estreia do Timbu no Campeonato Pernambucano 2025, que acontecerá no dia 11 de janeiro contra o Petrolina.

O técnico Marquinhos Santos optou por uma equipe próxima do ideal para o primeiro jogo oficial e testou quase todos os jogadores que foram relacionados.

A escalação inicial contou com Wellerson; Arnaldo, Léo Coltro, Rayan e Luiz Paulo; Sousa, Marco Antônio e Patrick Allan; Geovane, Hélio Borges e Paulo Sérgio.

Alguns jogadores que compõem o elenco alvirrubro não participaram do jogo-treino.

Fagner Alemão fez menos sessões de treino e foi poupado para atingir o patamar físico ideal. Bruno Mezenga e Felipe Santana também foram poupados, enquanto Renato Alves foi liberado para resolver assuntos pessoais.

No decorrer da partida, o técnico Marquinhos Santos promoveu uma série de mudanças. Douglas Borges, Kayon, Maranhão, Marcos Ytalo, Igor Fernandes, Felipe Redaeli, Igor Pereira, Samuel Otusanya, Thalissinho e Odivan também participaram da movimentação.



O jogo



Por ser um jogo-treino de pré-temporada, o Náutico apresentou muita dificuldade em criar chances de gol durante a partida.



No início do jogo, foi possível observar uma característica interessante de marcação alta, porém muito pobre na criação.

A melhor chance do duelo, inclusive, foi do Campinense que numa finalização de fora da área obrigou o goleiro Wellerson a fazer uma grande defesa.

Preparação para 2025

Além do duelo deste domingo, o Alvirrubro da Rosa e Silva empatou em 1x1 contra o Jaguar. A equipe do Náutico foi composta majoritariamente por atletas da base.

O outro confronto foi diante do América-RN em que o Timbu saiu vencedor por 1x0.

