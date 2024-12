A- A+

Treinador Náutico: Marquinhos Santos analisa jogo-treino contra o Campinense e faz balanço da pré-temporada O técnico alvirrubro reforçou que a equipe vai enfatizar os trabalhos táticos até a estreia no Campeonato Pernambucano

O Náutico não teve o resultado esperado no jogo-treino diante do Campinense, neste domingo (29), nos Aflitos. Mesmo com o empate sem gols contra a equipe paraibana, o técnico Marquinhos Santos fez um balanço positivo da pré-temporada alvirrubra.

Além de encarar o Campinense, o Timbu também entrou em partidas preparatórias contra o Jaguar, que terminou 1x1 com uma equipe composta majoritariamente por atletas da base, e diante do América-RN, o qual terminou 1x0 para os alvirrubros pernambucanos.

"O jogo de hoje, fracionando dentro do que eu pedi a eles, principalmente nos primeiros 20 minutos, com uma postura agressiva de marcar em bloco alto. Nós retomamos muita posse de bola. Depois nós baixamos a linha em função de treinabilidade", iniciou Marquinhos Santos em entrevista coletiva.

"Eu gostaria de ver qual era o comportamento da nossa equipe dentro dos Aflitos tomando uma pressão do adversário. Isso eu tenho que entender e saber para não ser surpreendido quando houver em competição. A gente usou isso tudo nos três jogos", explicou o técnico.

Sobre todo o trabalho realizado neste período de preparação que se iniciou no dia 20 de novembro, o técnico alvirrubro encara como um momento importante para o ajuste do time.

"Os três pontos que mais me agradaram, eu não diria no jogo de hoje mas nas três partidas foram: a marcação em bloco alto, a organização da equipe em função da pressão pós perda e também as movimentações, principalmente dos atletas que estão desde o começo da pré-temporada, muito bem definidas", disse.

Além de não marcar gols, o Náutico sofreu com a falta de ritmo dos principais jogadores e o baixo nível de entrosamento. Isso ficou evidente no baixo volume de criação de lances ofensivos. Marquinhos vai priorizar treinamentos táticos até a estreia no Campeonato Pernambuco.

"Do dia 2 ao 11 [de janeiro], que é a estreia, a equipe vai ganhar mais sessões de trabalhos táticos partindo para uma sequência e deixando a parte física menos desenvolvida, porque nós atingimos o que nós queríamos nesse primeiro momento. Agora é hora de dar uma ênfase na parte tática".



