A- A+

Futebol Arnaldo revela ansiedade em reencontrar torcida na estreia oficial em 2025 Primeiro jogo do Náutico na temporada será dia 11 de janeiro, contra o Petrolina, nos Aflitos, pelo Campeonato Pernambucano

Após 147 dias, desde a última vez que pisou nos Aflitos para a disputa de um jogo oficial, o Náutico reencontrará a torcida alvirrubra. O Timbu estreia na temporada 2025 no dia 11 de janeiro, contra o Petrolina, em casa, na abertura do Campeonato Pernambucano. Confronto que não gera ansiedade apenas por parte dos torcedores.

“Estou ansioso para reencontrar a torcida. O final do ano passado não foi do jeito que gostaríamos, mas, nos jogos em casa, sentimos que a torcida nos empurrou, com o poder de mudar o jogo positivamente. Temos de nos entregar desde o começo. Sempre digo que o termômetro é de dentro para fora. Se a gente estiver bem, ela estará junto porque é uma torcida apaixonada, que vibra junto. Estou ansioso para ver os Aflitos pulsando”, afirmou o lateral-direito Arnaldo.

Mesmo trabalhando há mais de um mês e com dois jogos-treino disputados, o lateral destacou que a chegada oficial de 2025 fez a “chave virar por completo” no Náutico para a nova temporada.

“A pré-temporada começou dia 20 (de novembro), mas o ano virou agora e o foco está totalmente nessa nova temporada. Temos muito trabalho pela frente e estamos em conjunto para trazer os frutos. Ainda não estamos no ideal, mas tivemos uma pré-temporada muito positiva, de muito empenho e entrega, assimilando rápido o jeito que Marquinhos gosta. Tivemos os jogos-treino para analisar, ver onde podemos usar os jogadores. Ainda temos muito a consertar e evoluir, mas foi muito positivo e acredito que estamos no caminho certo”, frisou.

Veja também

CONTEÚDO DE MARCA Cruzeiro protagoniza vendas milionárias de atacantes e planeja logística para 2025