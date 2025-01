A- A+

Futebol Náutico não terá presença de Paulo Sérgio nos primeiros jogos do Pernambucano; entenda Atacante terá de cumprir três partidas de suspensão por conta de ofensas ao árbitro no jogo contra o Afogados, pelas quartas de final do Pernambucano 2024

O Náutico não terá o atacante Paulo Sérgio para os três primeiros jogos da equipe no Campeonato Pernambucano 2024. O atleta foi punido em abril do ano passado pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-PE) por conta de ofensas ao árbitro Anderson Luis Marques, na partida contra o Afogados, nos Aflitos, pelas quartas de final do Pernambucano 2024.

No documento, é dito que Paulo Sérgio, após ser expulso no jogo por conta de gestos obscenos direcionados aos torcedores do Náutico - que depois foi explicado pelo atleta sendo algo em alusão a uma organizada do clube - “se dirigiu à arbitragem com palavreado chulo e desrespeitoso”.

Pela denúncia, Paulo Sérgio pegou quatro jogos de suspensão, mas já cumpriu um, no ano passado. Sendo assim, ele não entrará em campo em 2025 nos compromissos contra Petrolina, Jaguar e Central, ficando livre para atuar no Clássico das Emoções, perante o Santa Cruz, nos Aflitos, na quarta rodada.

