A- A+

Futebol Léo Coltro quer Náutico com espírito de final já na estreia da temporada Primeiro jogo do Timbu em 2025 será contra o Petrolina, nos Aflitos, pelo Campeonato Pernambucano

Dia 11 de janeiro, no Campeonato Pernambucano, nos Aflitos, o Náutico encara o Petrolina, às 16h30. Em um primeiro olhar, apenas o jogo de estreia de 2025. Mas no discurso do zagueiro Léo Coltro, a abertura já terá espírito de final. Comportamento para fazer o Timbu começar a temporada em ritmo alto.

“Estreia sempre tem ansiedade até pelo fato de ser em casa, com o apoio da nossa torcida, que é fundamental. Isso faz parte e vamos absorver isso da melhor maneira. Será um jogo difícil e temos de nos impor em casa, encarando já como se fosse uma final, independente da competição”, afirmou.

Formado pelo Joinville, Coltro também soma passagens por Comercial, Taquaritinga e Rio Preto, em São Paulo, e Araruama-RJ. No exterior, o atleta defendeu o Berço, de Portugal. O último clube do defensor foi o Porto Vitória-ES, onde tinha iniciado os treinamentos antes de acertar com o Náutico, fazendo sua estreia no futebol nordestino.

“Nunca joguei no Nordeste, mas sempre ouvi falar da torcida do Náutico. Sempre quis estar aqui, sentir o calor da torcida, estar nos Aflitos. Nosso elenco é aguerrido, comprometido e não vai faltar garra. Vamos nos entregar do início ao fim. Tenho certeza de que esse será um ano de muitas conquistas”, frisou.

Veja também

PALMEIRAS Por que Abel Ferreira não se apresentou ao Palmeiras com os jogadores para a pré-temporada?