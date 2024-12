Léo Coltro cita importância dos jogos-treino da pré-temporada: "bom reflexo"

A- A+

Apresentado oficialmente nesta segunda (16), no Centro de Treinamento Wilson Campos, o novo reforço do Náutico, Léo Coltro, destacou a importância dos dois jogos-treino que o Timbu fará neste mês. Começando pelo de terça (17), contra o Jaguar. Na quinta-feira (19), o adversário será o América-RN.

“Os amistosos são preparativos para o campeonato. Vai ser bom porque Marquinhos (Santos, técnico) tem uma metodologia boa de implementar as opções táticas. O grupo está captando bem e será um bom reflexo da pré-temporada”, declarou o defensor.

Formado pelo Joinville, o jogador também soma passagens por Comercial, Taquaritinga e Rio Preto, em São Paulo, e Araruama-RJ. No exterior, o atleta defendeu o Berço, de Portugal. O último clube do defensor foi o Porto Vitória, onde tinha iniciado os treinamentos antes de acertar com o Náutico.

“Essa é a oportunidade da minha vida. Estou feliz e motivado de estar aqui. Tenho certeza que 2025 será repleto de conquistas e estarei sempre à frente dos objetivos do clube para colocar o Náutico onde ele deve estar. Mesmo quando o atleta está de férias, ele precisa se cuidar. Lógico que não é o mesmo de um treinamento do clube, mas eu vinha em uma pré-temporada no Porto e isso facilitou aqui. Fisicamente, eu me sinto bem e estou preparado para integrar os treinamentos”, apontou.

