Timbu Náutico consegue redução de pena de Paulo Sérgio no Pernambucano 2025 Atacante alvirrubro pode ficar à disposição a partir da segunda rodada do Estadual

O Náutico poderá ter seu artilheiro antes do previsto. Nesta segunda-feira (06), o departamento jurídico do Timbu conseguiu a redução da pena imposta ao atacante Paulo Sérgio pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco (TJD-PE).

Conforme nota emitida pelo Náutico, a antiga pena de três jogos de suspensão, que seria cumprida no Campeonato Pernambucano, foi reduzida para um. O restante da pena será convertida em medidas de interesse social.

Portanto, o camisa 9 alvirrubro estará à disposição do técnico Marquinhos Santos na partida contra o Jaguar, pela segunda rodada do Estadual.

Relembre o caso



O atleta foi punido em abril do ano passado pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-PE) por conta de ofensas ao árbitro Anderson Luis Marques, na partida contra o Afogados, nos Aflitos, pelas quartas de final do Pernambucano 2024.

No documento, foi dito que Paulo Sérgio, após ser expulso no jogo por conta de gestos obscenos direcionados aos torcedores do Náutico - que depois foi explicado pelo atleta sendo algo em alusão a uma organizada do clube - “se dirigiu à arbitragem com palavreado chulo e desrespeitoso”.

