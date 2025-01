Náutico: sem Paulo Sérgio, suspenso, Bruno Mezenga deve ganhar vaga de titular contra o Petrolina

A- A+

Logo no primeiro jogo de 2025, contra o Petrolina, nos Aflitos, na abertura do Campeonato Pernambucano, o técnico Marquinhos Santos já terá que lidar com um desfalque importante. Artilheiro da Série C 2024, com 10 gols, o centroavante Paulo Sérgio está suspenso. A punição é referente à reclamação direcionada à arbitragem do jogo do Timbu contra o Afogados, no Estadual do ano passado. Sem ele, a tendência é que os alvirrubros tenham Bruno Mezenga no comando do ataque.

Ausência

“Paulo é um jogador que sabemos da importância. Temos um grupo forte que vem para lutar pelos nossos objetivos. Ele será um desfalque neste primeiro jogo, mas logo ele estará com a gente”, declarou Mezenga.

No ano passado, Bruno Mezenga atuou em alguns jogos ao lado de Paulo Sérgio no ataque. Neste ano, porém, Marquinhos testou o Náutico com um ataque que tinha Paulo centralizado, acompanhado de Hélio Borges e Geovane. Contra o Campinense, em jogo-treino nos Aflitos, Mezenga não entrou em campo por conta de uma virose.

“Eu me sinto bem. Sempre trabalho para estar nesses momentos. Fiquei meio gripado e não joguei o amistoso, mas agora eu me sinto preparado. Sei das dificuldades do primeiro jogo. Você sente algumas dores, mas isso é normal”, declarou, deixando claro qual é o foco do Náutico para o Estadual.

“O Náutico é grande e a expectativa e responsabilidade também são. Esperamos (o título) porque trabalhamos para isso. Jogar em casa tem de ser um fator positivo para a gente. A torcida precisa prevalecer também. Sabemos a força dela, o quanto ela ajuda nos momentos ruins e bons”, concluiu.

Quase saiu

Em setembro do ano passado, Mezenga recebeu uma oferta do Retrô, que também disputou a Série C em 2025. Atleta e Fênix, porém, não chegaram a um acordo, deixando o caminho livre para a renovação com o Náutico. Em 2024, o atleta balançou as redes cinco vezes em 14 partidas pelo Timbu.

Além de Mezenga, Marquinhos também tem a opção do nigeriano Samuel Otusanya, autor de um gol no empate em 1x1 do Náutico com o Jaguar, no primeiro jogo-treino do time na pré-temporada. O atleta estava no América-PE e foi convidado para um período de testes no Timbu, sendo aprovado posteriormente.

