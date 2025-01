Copinha 2025: veja onde assistir Náutico x Ibrachina

A- A+

Já classificado ao mata-mata, o Náutico duela nesta sexta (10), na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025, pela liderança do Grupo 30. O Timbu enfrenta o Ibrachina, na Ibrachina Arena - o adversário também está garantido na segunda fase e divide a liderança da chave com os pernambucanos, com ambos empatados com seis pontos, mas tendo os paulistas acima pelo saldo de gols (8x3).

O Náutico venceu os dois primeiros jogos da Copinha, contra Araguacema-TO (3x1) e Monte Roraima (2x1). O Timbu pode pegar na etapa seguinte o líder ou vice-líder do Grupo 29. A chave é liderada atualmente pelo Flamengo-SP, com Barra-SC e América de Pedrinhas dividindo o segundo lugar. O lanterna é o Internacional.

Onde assistir?

O jogo entre Náutico e Ibrachina será transmitido no Canal do You Tube do Paulistão.

