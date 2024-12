A- A+

SPORT Sport oficializa compra de Fabrício Dominguez, destaque na campanha do acesso à Série A Foram, ao todo, 10 gols em 52 partidas, além de quatro assistências, números que o garantiram como artilheiro do Leão na Sére B

O Sport oficializou a compra de 60% dos direitos do volante Fabricio Domínguez. O uruguaio, destaque da equipe na última temporada, segue agora com vínculo com o Leão até 2027. A notícia chega após muito aguardo da torcida, já que o atleta foi um dos destaques da equipe na campanha do acesso à Série A.

O atleta chegou ao time no início do ano emprestado pelo Racing-ARG. A contratação aconteceu por ativação na cláusula de compra estipulada nesse contrato de empréstimo, que era válido até dezembro deste ano.

Conexão desde o primeiro minuto no Sport



A conexão entre Fabrício Domínguez pareceu quase que instantânea. Com a camisa do Leão, sempre esteve entre as primeiras escolhas, e ganhou a confiança tanto da torcida, quanto dos técnicos que passaram pelo time ao longo do ano. Com Mariano Soso, Guto Ferreira e Pepa, o jogador foi titular e se destacou.

Em 2024, o volante foi peça-chave na campanha que rendeu o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, não só defensivamente como também no ataque. Foram, ao todo, 10 gols em 52 partidas, além de quatro assistências, números que o garantiram como artilheiro do Sport na Sére B.

