Por acesso, Sport recebe R$ 1,35 milhão de premiação da CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, nesta terça-feira (10), a premiação para o G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro 2024. Terceiro colocado do certame, o Sport vai receber 1,35 milhão da entidade.

O valor recebido pelo Rubro-negro será o mesmo de Mirassol (2º) e Ceará (4º). Campeão, o Santos vai faturar 3,5 milhões. Ao todo, R$ 7,55 milhões serão destinados aos quatro times que subiram de divisão.

Segundo a CBF, houve um acréscimo de 15% em relação ao prêmio de 2023 - R% 5 milhões. O Vitória ficou com R$ 2,5 milhões, enquanto Juventude, Criciúma e Atlético-GO garantiram pouco mais de R$ 830 mil.

Presidente do Sport na CBF

Na noite desta terça, o Sport comunicou que o presidente do clube, Yuri Romão, esteve na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O mandatário tratou, entre outros temas, da premiação da Série B.

Além disso, segundo o clube, Romão conversou sobre o calendário do futebol brasileiro do próximo ano, Copa do Nordeste e a mudança na geopolítica do Brasileirão, que contará com cinco equipes nordestinas.

O Presidente Yuri Romão esteve na tarde desta terça-feira no Rio de Janeiro, onde foi recebido pelo Presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ednaldo Rodrigues, para tratar, entre outros temas, da premiação pelo acesso da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro.… pic.twitter.com/6c9HWznF5X — Sport Club do Recife (@sportrecife) December 10, 2024

