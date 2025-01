A- A+

Rubro-negro Sport: Paciência fala em "desfrutar da competição" ao minimizar calendário do futebol brasileiro Novo atacante do Sport foi apresentado na tarde desta quinta (16), na Ilha do Retiro

Apresentado de forma oficial na tarde desta quinta-feira (16), na Ilha do Retiro, o atacante português Gonçalo Paciência falou pela primeira vez com a imprensa. Acostumado a fazer um número regular de partidas por onde passa, o novo camisa 7 rubro-negro foi na contramão dos críticos e elogiou o calendário do futebol brasileiro.

Em 2025, por exemplo, o Sport terá pela frente a disputa do Campeonato Pernambucano, da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil e da Série A do Campeonato Brasileiro. Se chegar na reta final de todas as competições, o Rubro-negro pode fazer cerca de 70 jogos no ano.

Para se ter uma ideia, a temporada com mais jogos na carreira de Paciência foi a segunda pelo Eintracht Frankfurt, da Alemanha, em 2019/20. À época, o português esteve em campo em 43 oportunidades.

“Acho que é melhor assim até, porque quando se compete é o mais bonito do futebol. É não olhar para isso de uma forma negativa, mas de uma forma que desfrutar da competição dia sim, dia sim e dia não, foi um dos motivos que me fez vir. Gosto de competir e quanto mais melhor”, declarou o atacante de 30 anos.

Paciência é o novo camisa 7 do Leão - Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Ainda segundo o reforço leonino, o que pode ajudar a aguentar o ritmo frenético do futebol brasileiro é uma pré-temporada bem feita junto aos companheiros.

“Os anos que fiz mais jogos na carreira, foi quando tive uma pré-temporada. Então, chego em uma época que estamos fazendo pré-temporada, onde todos partem do zero, fisicamente no mesmo ponto”, relatou.

“Todos têm espaço para crescer fisicamente gradualmente com a equipe. Estamos ainda no início da pré-temporada, apesar dos jogos já estarem acontecendo. Mas também foi um ponto importante para mim, poder chegar e ter tempo para me preparar”, completou.

Veja também