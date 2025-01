A- A+

Sport Sport: confira a trajetória do atacante Gonçalo Paciência, novo reforço do clube Aos 30 anos, jogador revelado pelo Porto assinou por uma temporada com o time pernambucano

Um mês após anunciar a contratação do meia-atacante Gustavo Maia, o Sport voltou a oficializar reforços para a temporada 2025. O lateral-direito Hereda e o atacante português Gonçalo Paciência foram oficializados pelo clube, na tarde de ontem. A chegada do centroavante de 30 anos, sobretudo, gera uma grande expectativa no torcedor.

O compatriota de Pepa, inclusive, era um sonho antigo do atual treinador leonino. "É um jogador que conheço há alguns anos, já joguei contra, queria ele em equipes por quais passei", falou o técnico em coletiva na última terça-feira (7).

"Nunca trabalhei com o Pepa. Conhecia ele, assim como ele conhecia a mim de ver nos jogos. O enfrentei uma ou duas vezes, mas vai ser bom", declarou Gonçalo, em entrevista à TV Sport.

Com 1,87m, Paciência é um atacante de referência e tem como forte o jogo aéreo, além do bom posicionamento dentro da área. Com passagens por cinco países, o novo reforço rubro-negro chega com status de titular. Principalmente por conta da escassez de jogadores para a função.

Atualmente, o Sport conta apenas com Gustavo Coutinho para o setor. Zé Roberto, com uma lesão no joelho, só volta às atividades no meio do ano.

Revelado pelo Porto, Gonçalo Paciência surgiu como promessa no futebol português. Em 2015, recebeu a primeira oportunidade no time profissional, mas foi utilizado apenas em quatro ocasiões. Na temporada seguinte, ganhou sequência no Académica, também de Portugal. Foram 30 jogos e quatro gols marcados.

No ano posterior, Paciência foi emprestado pelo Porto para o Olympiakos, da Grécia, e também para o Rio Ave, de Portugal.

Porém, foi na temporada 2017/18 que o centroavante viveu um dos melhores momentos da carreira. Chegou por empréstimo ao Vitória de Guimarães, onde marcou 11 gols e contribuiu com cinco assistências, em apenas 25 partidas, chegando a ser convocado para a seleção de seu país.

Tal desempenho fez o Porto solicitar o retorno de seu ativo, mas sem muito sucesso, o jogador acabou se transferindo em definitivo para o futebol alemão.

Foram três temporadas no Eintracht Frankfurt, com direito a título da Europa League, uma no Schalke 04 e outra no Bochum. Na Espanha, passou pelo Celta de Vigo e mais recentemente esteve no Sanfrecce Hiroshima, do Japão.

Casado com uma brasileira e agora no Sport, o centroavante português afirmou que já tinha o futebol do Brasil no radar. Não só pela competitividade, mas para ter a chance de conhecer melhor a cultura da companheira.

"Hoje sou casado com uma brasileira, então minha relação com o país já é maior, além do Sport. Ela tem amigos e família aqui. Será bom para os dois, pois vou poder conhecer melhor a cultura dela mais por dentro. Já era um objetivo meu jogar no Brasil, pois a liga está muito forte", falou o jogador.



O jogador também postou no seu perfil do Instagram (@goncalopaciencia9) fotos com a camisa rubro-negra:





