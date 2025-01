Sport: Pepa confirma presenças de Hereda, Lucas Lima e Paciência no CT do clube

A- A+

Aos poucos, o elenco do Sport vai ganhando corpo para a disputa da temporada 2025. Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira (7), o técnico Pepa confirmou que o lateral-direito Hereda, o meia Lucas Lima e o atacante Gonçalo Paciência estão no CT rubro-negro, e que apenas detalhes separam os jogadores do anúncio oficial.

“Há pequenos pormenores que não nos possibilitam de apresentar os jogadores de forma oficial. Mas podemos adiantar algumas coisas como testes e exames para ganharmos tempo”, declarou o português.

O treinador falou sobre o assunto ao ser questionado sobre as conversas para convencer Gonçalo Paciência a jogar no Leão. De acordo com Pepa, a vontade do jogador de 30 anos facilitou que a negociação tivesse êxito.

“A conversa foi rápida e natural, Gonçalo é um jogador que conheço há alguns anos, já joguei contra, queria ele em equipes por quais passei. A negociação acabou sendo rápida porque há vontade dos dois lados. Neste caso, as coisas andam numa velocidade diferente”, pontuou.

“Ainda não está nada fechado. Há pequenos detalhes que não dependem de nós, e que vai depender apenas de Gonçalo”, complementou Pepa.

Para poder ser anunciado pelo Sport, Paciência corre para rescindir com o Sanfrecce Hiroshima, do Japão. O atacante acumulou 13 jogos e quatro gols, após desembarcar em setembro no clube japonês.

