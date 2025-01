A- A+

Pernambucano Sport: César Lucena enxerga utilização da base no início da temporada como uma oportunidade ímpar Rubro-negro fará as três primeiras rodadas do Pernambucano 2025 com a equipe sub-20

O Sport deixou bem claro qual seria o planejamento para o início da temporada de 2025: utilizar a base nos primeiros jogos do Pernambucano, enquanto prepara a equipe principal. Perto de dar início aos jogos, César Lucena, treinador dessa 'equipe sub-20', detalhou o trabalho desempenhado até aqui e projetou os objetivos.

“Nosso primeiro objetivo foi equilibrar o nível de força dos garotos, fizemos testes, para que eles possam chegar bem no campeonato. Estamos treinando desde o dia 17 de dezembro, a parte física, técnica e tática e os meninos estão com um entendimento bacana do que vão ser os jogos que vamos enfrentar”, iniciou.

“Muitos ainda não jogaram no profissional, alguns abaixo dos 20 anos, mas são jogadores com qualidade, promissores, que estão cheios de vontade para fazer um grande jogo", disse o treinador.

Nesse quase um mês de preparação, o time participou de duas movimentações: vitória por 2x1 diante do Laguna-RN e empate em 1x1 contra o Jaguar. Após os embates, César tirou as lições dos jogos-treino. “A lição foi boa, dentro do que nós imaginávamos em relação ao nível de competitividade que vamos enfrentar nas primeiras rodadas do Estadual", refletiu.

Sport fará as três primeiras rodadas do Pernambucano 2025 com a equipe sub-20 - Divulgação

Planejamento

Sobre a programação definida pela diretoria rubro-negra, dando mais tempo para o elenco principal se preparar e a base para ter as primeiras oportunidades, César enxerga uma situação em que todos saem ganhando. “É importante para os garotos, estão tendo uma oportunidade ímpar de estar estreando numa grande equipe, de 1ª divisão, uma das maiores do Brasil. Também é bom que a equipe principal possa ter um tempo hábil de pré-temporada, para que os atletas aguentem o ano inteiro, já que será uma maratona de jogos", garantiu.



Veja também

Sport Sport: Lucas Lima, Hereda e Paciência marcam presença no CT nesta segunda (6)