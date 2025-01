A- A+

Futebol de base Sport inicia Copinha com vitória diante do Cascavel-PR Leão venceu pelo placar de 1x0, neste domingo (05), em Embu das Artes-SP

O Sport iniciou a Copa São Paulo de Futebol Júnior com o pé direito. Neste domingo (05), na cidade de Embu das Artes, o Leão derrotou a equipe do Cascavel-PR pelo placar de 1x0 com gol de Arthur Monteiro. Com o resultado, o Rubro-Negro assumiu provisoriamente a vice-liderança do Grupo 20.

A Copinha está sendo tratada como uma competição para dar experiência a um elenco composto, em grande parte, por atletas oriundos do sub-17 rubro-negro.

A ideia de utilizar um time jovem na Copa São Paulo acontece porque a equipe sub-20 rubro-negra vai ser acionada durante as primeiras rodadas do Campeonato Pernambucano, que começa no dia 11 de janeiro.

1º Tempo

Ainda assim, o garotos rubro-negros não deixaram se intimidar. Mesmo com o confronto iniciando às 11h sob um sol escaldante, o Sport tomou o controle da partida e construiu as melhores oportunidades.

Primeiro chegou com uma finalização de Arthur Pucci, que obrigou o goleiro adversário fazer boa defesa. Em seguida, quase abriu o placar com Joanderson, que invadiu a área depois do passe Arthur Monteiro, mas finalizou no pé da trave direita.

Ainda na primeira etapa teve tempo para mais uma clara oportunidade. Joanderson recebeu na linha de fundo e deu passe voltando, dois jogadores rubro-negros se apresentaram, mas foi o camisa 7, Lacort, que se apresentou para finalização, só que no caminho do gol, a bola bateu em seu companheiro, o camisa 8, Arthur Pucci e foi para fora.

Gol Relâmpago



Se a bola insistiu em não entrar na primeira parte, no segundo tempo não demorou muito para balançar as redes. Em apenas 15 segundos, o Leão roubou a bola, Arthur Monteiro se desvencilhou de dois adversários, enfiou passe para Lacort e entrou na área para receber de volta e só empurrar para o gol.

Mesmo com a vantagem, o Leão ainda criou alguns situações, mas que não soube aproveitar para matar o confronto. Nos minutos finais, o Cascavel até tentou correr atrás do empate, mas não teve forças para isso e o confronto acabou com vitória pernambucana.

Grupo 20



Pelo outro jogo do grupo, a equipe da casa, o Referência-SP bateu o Boavista-RJ pelo placar 2x1 e lidera a chave.

O Sport agora volta a campo na próxima quarta-feira (08). O confronto será diante do Boavista, a partir das 13h. Referência e Cascavel se enfrentam no mesmo dia, mas a partir das 15h15.

