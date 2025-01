A- A+

Sport Sport estreia na Copinha diante do Cascavel-PR neste domingo (5); veja onde assistir Leão está presente no Grupo 20 e joga às 11h da manhã, em Embu das Artes

Último pernambucano a entrar em campo nesta primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Sport estreia na competição neste domingo (5). Às 11h, o Leão encara o Cascavel, em Embu das Artes.

O Rubro-negro faz parte do Grupo 20 da competição. Aliás, os outros dois times do grupo se enfrentam mais cedo. Referência x Boavista acontece às 08h45 no mesmo local dos pernambucanos.

O confronto entre Sport e Cascavel será transmitido através do canal Paulistão, no YouTube.

Sport com time jovem

No Sport, a Copinha será tratada como uma competição para dar experiência a um elenco composto, em grande parte, por atletas oriundos do sub-17 rubro-negro.

Aliás, com a demissão de Thiago Larghi do cargo de técnico do sub-20, caberá a Alexandre Silva, da categoria inferior, dirigir o time durante os compromissos em São Paulo.

A ideia de utilizar um time jovem na Copa São Paulo acontece porque a equipe sub-20 rubro-negra vai ser acionada durante as primeiras rodadas do Campeonato Pernambucano, que começa no dia 11 de janeiro. No período, o elenco profissional ainda estará em pré-temporada.

Veja também

COPA DO NORDESTE Nos pênaltis, Retrô é eliminado da Copa do Nordeste para o Moto Club-MA ainda na fase preliminar