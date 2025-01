A- A+

Sport Técnico do Sport confirma interesse no atacante português Gonçalo Paciência Pepa elogiou o centroavante e afirmou que trabalhar com o jogador é um desejo antigo

O técnico Pepa, do Sport, confirmou nesta segunda-feira (6) que o clube está interessado na contratação do atacante português Gonçalo Paciência. A declaração foi dada em entrevista ao canal BetoLago DePrimeira, no YouTube.

O treinador rubro-negro fez elogios ao centroavante de 30 anos, que disputou a última temporada pelo Sanfrecce Hiroshima, do Japão. Pepa ainda afirmou que trabalhar com o jogador é um desejo antigo.

"É um jogador que há mais de quatro, cinco anos que eu tento. Nunca consegui contratá-lo. Às vezes alguns fatores podem ajudar. A vida pessoal dele o trouxe para o Brasil. Sua esposa é brasilera, mas também tem a questão da adaptação", pontuou Pepa.

"O Gonçalves, com uma qualidade técnica acima da média, dentro da área, tem características muito boas. Portanto, não vou fugir da questão. É um desejo antigo que tenho e que temos", complementou.

Apesar de ser compatriota do jogador, Pepa fez questão de enfatizar que o mercado português não tem sido uma prioridade na busca por reforços para o Sport.

"Avaliamos tudo e todos, mas não estamos priorizando o mercado português. Acima de tudo, o prioritário aqui é o Sport. Os jogadores têm a capacidade técnica, física e mental para representar o Sport", declarou.

Revelado pelo FC Porto e com convocações para a seleção portuguesa, Gonçalo Paciência chegou ao Sanfrecce Hiroshima em setembro do ano passado. Por lá, foram 13 partidas e quatro gols marcados. Além do clube japonês, acumula passagens por Rio Ave, Celta de Vigo, Olympiakos, Schalke e Eintracht Frankfurt.

