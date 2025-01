Sport: Lucas Lima, Hereda e Paciência marcam presença no CT nesta segunda (6)

A- A+

Com apenas Gustavo Maia anunciado de forma oficialmente, o Sport caminha para acertar novas contratações para a temporada 2025. Ainda buscando rescindir com o Santos, o meia Lucas Lima está no Recife e esteve presente no CT José de Andrade Médicis nesta segunda-feira (6). Além dele, o lateral-direito Hereda e o atacante Gonçalo Paciência também marcaram presença nas instalações do clube. As informações são do NE45.

Inclusive, por conta das novidades ainda não oficializadas, o clube optou por transferir as atividades que seriam realizadas no campo do CT, nesta terça-feira (7), para a academia. Os primeiros 30 minutos da movimentação seriam abertos à imprensa, após a coletiva do técnico Pepa.

Destaque do Leão em 2024, Lucas Lima aguarda a rescisão do contrato junto ao Santos para ser oficializado no Sport. O Peixe não tem pressa para solucionar o imbróglio, uma vez que o jogador tem vínculo até abril.

No entanto, o comitê gestor rubro-negro aguarda por um desfecho positivo ainda nesta semana. O clube pernambucano e o jogador já possuem um acerto desde a reta final de dezembro.

Caras novas

Emprestado pelo CRB até o fim de 2025, com opção de compra ao fim do contrato, o lateral-direito Hereda, ex-Náutico, foi mais um a estar no CT leonino neste início de semana. O atleta de 26 anos realizou exames médicos e conheceu os novos companheiros de elenco. Durante duas temporadas pelo Galo da Pajuçara, Hereda esteve em campo 98 vezes, e contribuiu com quatro gols e 11 assistências.

Desejo antigo do técnico Pepa, o centroavante português Gonçalo Paciência também já está na capital pernambucana e passou pelas instalações do Sport. O jogador de 30 anos passou por exames junto ao departamento médico e realizou treinamentos acompanhado de profissionais do Leão.

Revelado pelo FC Porto e com passagem pela seleção de Portugal, o atacante estava no futebol japonês, onde vestiu a camisa do Sanfrecce Hiroshima nos últimos meses de 2024. Foram 13 jogos e quatro bolas na rede. O atleta agora resolve detalhes burocráticos para poder ser anunciado na Ilha do Retiro.

Além da dupla, o zagueiro do Fluminense, Antônio Carlos, tem negociações avançadas com o Sport e é mais um que pode pintar no Rubro-negro nos próximos dias.

Veja também

Calcio Milan vence Inter de virada e conquista Supercopa da Itália