Futebol Sport anuncia contratação do atacante Gonçalo Paciência Jogador rescindiu vínculo com o Sanfrecce Hiroshima, do Japão, e assinou contrato definitivo com o Leão até dezembro de 2025

O Sport anunciou nesta quarta (8) a contratação do atacante português Gonçalo Paciência. O jogador de 30 anos rescindiu o vínculo com o Sanfrecce Hiroshima, do Japão, e assinou contrato definitivo com o Leão até dezembro de 2025.

Paciência já estava utilizando as instalações do Centro de Treinamento José de Andrade Médicis desde a semana passada e, após realizar exames médicos e avaliações físicas, teve a assinatura do contrato formalizada.

O centroavante foi formado no Porto, de Portugal, e tem passagens por clubes como Olympiacos, da Grécia; Eintracht Frankfurt e Schalke 04, da Alemanha; e Celta de Vigo, da Espanha; além de convocações pela Seleção de Portugal.

