Futebol Sport amplia acesso via biometria facial na Ilha do Retiro; veja como cadastrar Novidade passa a valer no jogo contra o Decisão, na próxima terça (14), pelo Pernambucano

Com um objetivo de ter um controle maior sobre quem frequenta sua casa, o Sport informou, nesta terça-feira (7), que ampliou o acesso via biometria facial na Ilha do Retiro.

Agora, além do setor da Cadeira Central, a Arquibancada Frontal vai passar a contar com a tecnologia de segurança. A novidade já passa a valer no jogo contra o Decisão, na próxima terça-feira (14), pelo Campeonato Pernambucano.

Segundo o clube, o processo é opcional, mas ainda neste ano passará a ser obrigatório em estádios com capacidade acima de 20 mil torcedores.

Abaixo, confira o passo a passa para realizar o cadastro:

1- Acesse o site de sócio do Sport Club do Recife.

2- Realize o login com suas credenciais.

3- Clique no seu usuário para acessar o menu.

4- Selecione a opção “Cadastrar seu status facial”.

5- Siga as instruções para capturar sua foto.

6- Escolha um documento para validação.

7- Finalize o processo e aguarde a confirmação do cadastro.

Torcedor, o cadastramento da biometria facial já está disponível. O sistema de reconhecimento será implantado em todo o estádio e será obrigatório em breve. Antecipe-se e cadastre suas informações agora mesmo. Confira o passo a passo: — Sport Club do Recife (@sportrecife) January 7, 2025

