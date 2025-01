A- A+

Sport Sport oficializa a contratação do lateral-direito Hereda Aos 26 anos, jogador estava no CRB e chega por empréstimo ao Leão

O Sport oficializou mais um reforço nesta quarta-feira (8). Após anunciar o português Gonçalo Paciência, foi a vez do lateral-direito Hereda ser confirmado pelo Leão. Ele chega emprestado pelo CRB até o fim do ano, com opção de compra ao término do vínculo.

HEREDA é do Sport!



O lateral já realizou as avaliações e exames e está integrado ao elenco! Seja muito bem-vindo ao Leão: https://t.co/pFm7ZpA38K pic.twitter.com/YOpaWRnLUi — Sport Club do Recife (@sportrecife) January 8, 2025

Aos 26 anos, o atleta realizou exames médicos e avaliações físicas no CT José de Andrade Médicis, em Paulista, na última segunda-feira (6), e já tem trabalhado junto ao elenco leonino. Nesta quarta, participou das atividades na Ilha do Retiro.

Revelado pelo Náutico, Hereda atutou pelo CRB nas duas últimas temporadas. Pelo clube alagoano, o lateral disputou 98 jogos, marcou quatro gols e contribuiu ainda com 11 assistências, além de conquistar o bicampeonato do estadual local.

Terceiro reforço anunciado pelo Sport, Hereda terá a concorrência do argentino Di Placido na lateral direita rubro-negra.

