Copinha 2025: Sport vence Boavista-RJ por 5x0

Sem sustos, o Sport venceu mais uma pelo Grupo 20 da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. O Leão goleou o Boavista-RJ por 5x0, com gols de Joanderson, Augusto, Dedé (2) e Natan. Na rodada final da primeira fase, o Leão enfrenta o Referência-SP, sábado (11) às 15h, em Embu das Artes.

O jogo

O início do Sport foi avassalador. No primeiro ataque, os rubro-negros já balançaram as redes. Artur Baggio avançou pela direita e cruzou para Joanderson completar para o fundo das redes, fazendo 1x0. Com a vantagem precoce, o Leão passou a ditar o ritmo do jogo, sem sofrer grandes sustos.

O segundo tempo teve o Sport mantendo o mesmo ritmo. Aos sete, Lacort iniciou boa jogada e deixou para Cordeiro na esquerda. O cruzamento rasteiro encontrou Augusto para ampliar a vantagem.

Minutos depois, veio o terceiro. Baggio foi derrubado na área e o árbitro assinalou a penalidade. Dedé foi para a cobrança e, de cavadinha, deixou o dele na partida. Para transformar o triunfo em goleada, o Sport balançou mais duas vezes, com Dedé novamente e Natan, fechando em 5x0.

