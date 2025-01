Presidente do Sport confirma "troca de minutas" por Rodrigo Atencio

A- A+

Reeleito presidente do Sport no dia 16 de dezembro, Yuri Romão tomou posse - oficialmente - do cargo do Executivo para o biênio 2025/26 na noite desta quarta-feira (15), em cerimônia realizada na sede do rubro-negra, na Ilha do Retiro. O dirigente está à frente do clube desde outubro de 2021, quando o então mandatário Leonardo Lopes pediu licença do posto.

Além de Romão, tomaram posse o novo vice-presidente do Executivo e ex-membro do comitê gestor leonino, Raphael Campos, o novo presidente do Conselho Deliberativo, Ademar Rigueira Neto, o novo vice do CD, Antônio César Caúla Reis, e os demais conselheiros.

Em conversa com a imprensa presente na cerimônia, o mandatário rubro-negro confirmou que o Sport está perto de acertar a contratação do meia-atacante Rodrigo Atencio, revelação do último Campeonato Argentino e que pertence ao Independiente.

“O Atencio foi uma prospecção do nosso departamento de mercado. Passou pelo crivo do comitê gestor, da comissão técnica. Entramos em contato com os empresários e fizemos a negociação. Estamos já nas trocas de minutas”, confirmou Romão.

“É um jovem valor, uma aposta. Vamos trazer ele para incorporar ao nosso ativo. Quem sabe não temos uma supervalorização do atleta para fazer uma grande negociação”, seguiu.

De acordo com informações do jornalista argentino Germán García Grova, da Tyc Sports, o Sport vai pagar dois milhões de dólares - R$ 12 milhões na cotação atual - por 80% do atleta de 22 anos. Valores não confirmados por Yuri Romão.

“Não sei o percentual nem valores. Só autorizei negociar”, limitou-se a dizer o dirigente.

Na última temporada Atencio defendeu as cores do Central Córdoba, onde foi destaque do time durante a campanha do título da Copa da Argentina. Ele foi artilheiro do torneio, com quatro gols. Ao todo pelo clube, o meia marcou oito gols e distribuiu quatro assistências em 46 aparições.

