SPORT Sport: rescisão de Lucas Lima com Santos sai no BID e jogador fica livre para permanecer no Leão Jogador vem trabalhando com o grupo rubro-negro desde o último dia 6

Enfim, a novela acabou e Lucas Lima está livre para ser anunciado pelo Sport. Agora de forma definitiva. Nesta quarta-feira (15), foi publicada, no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), a rescisão contratual do meia com o Santos. Ele vai assinar com o clube da Ilha do Retiro até o fim de 2026 e já vem trabalhando com o grupo dirigido por Pepa desde o último dia 6.

Destaque do Sport em 2024, Lucas Lima e Sport já tinham demonstrado o desejo de manter a parceria ainda ao término da Série B, que culminou no acesso do Leão à Série A do futebol brasileiro.

O atleta, porém, tinha contrato com o Santos até abril de 2025. Apesar do clube paulista não ter o interesse em contar com o futebol do jogador, também não vinha demonstrando pressa para acertar a saída de seu ativo.

A vontade da diretoria alvinegra era receber uma compensação financeira para liberar Lucas de imediato. Algo que o comitê gestor rubro-negro conseguiu se livrar, segundo apurou a reportagem.

Referência na criação do Sport, Lucas Lima foi um dos principais nomes do acesso do clube na última Segundona. Além de contribuir com três gols, o camisa 19 ajudou a equipe com 11 assistências, em 35 partidas na competição. Somando todos os campeonatos, o meia atuou em 53 dos 65 jogos do Rubro-negro no ano passado.

Recisão de Lucas Lima com o Santos foi confirmada ao aparecer BID da CBF - Foto: Reprodução

